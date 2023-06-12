美聯社報導，聯合國教科文組織(UNESCO)宣布一個好消息，美國決定繳清入會欠款，重新返回教科文。此前，因為巴勒斯坦加入教科文組織，美國與以色列為表示抗議而執意退出。但美國近來發現，這樣做反而增加了中國大陸的國際影響力，可能會把持住新科技教育的標準制定，因此決定返回。

美國官員表示，出於擔心中國大陸正在擴張在教科文組織的決策權力，特別是在全球人工智慧與技術教育制定標準方面。

未來幾星期，聯合國教科文組織成員國將會進行表決。但是在星期二，教科文組織巴黎總部宣布了美國重返的意願後，會議上獲得熱烈掌聲，批准似乎只是一種形式。這也很好理解，因為美國在參與期間，一直是UNESCO最大的出資國。

1984年，美國雷根政府時期也曾經退出UNESCO，當時的理由是「教科文組織管理不善、腐敗，而且被蘇聯所操縱」，直到2003年美國才重新加入，但好景不常，由於聯合國教科文組織在 2011 年投票接納巴勒斯坦成為成員國，美國與以色列為表示抗議，停止資助UNESCO。川普政府於 2017 年決定於完全退出該機構，理由是「組織裡長期存在反以色列的偏見、內部管理問題」。

教科文組織總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)說：「這對聯合國教科文組織來說，是重要的好消息，是歷史性的時刻，也是多邊主義的重要一天。」

雖然巴勒斯坦問題不算解決，但美國仍然決定擱置這部分的爭議，因為中國大陸日益增長的影響力，使美國更為不安。

管理美國與國際組織事務的副國務卿巴斯(John Bass)，在 3月分指出，美國缺席UNESCO，只是增強了中國大陸在該組織的實力，並「削弱了我們提倡自由世界願景的發言管道。」

巴斯說，聯合國教科文組織在製定、塑造全球技術、科學教育標準方面，有著關鍵作用，「因此，如果我們要面對與中國大陸的數位領域的競爭，就不能再缺席了。」

美國政府將要支付 2023 年的會員費用，以及今年的1000萬美元捐款，這些捐款將用於維護國際紛爭地區的教育工作，比如保護烏克蘭的文化遺產、記者安全以及非洲國家的科學教育。

拜登政府已經提出預算案，先是1.5 億美元用於支付UNESCO的會費與欠款。總欠款達到6.19 億美元，可能需要幾年的時間才能繳清。

這對教科文組織來說對是個「大進補」， 他們年度預算大約5.34 億美元，在美國還是會員期間，一直是UNESCO最大的財政來源，每年的會費是總資金的 22%。

美國是陪著以色列退出UNESCO，現在因為其他外交因此重新返回，以色列就顯得有些尷尬。教科文組織外交官說，「如果以色列想重新加入，該機構也會歡迎”以色列回來」。對此，以色列政府沒有立即回應。