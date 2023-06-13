三陽說明，5月營收衝高，主因當月國內外機車總銷售較去年同期共增加逾1.5萬輛，而在汽車事業部分，南陽現代銷售也亮眼，單月熱銷逾2,000輛。

在二輪及四輪事業銷售表現皆持續維持強勁成長力道帶動下，三陽今年前五月營收270.32億元，較去年同期成長41.46％，亦為歷年同期新高，成長幅度更居上市車廠之冠。