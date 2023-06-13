三一東林積極進軍大陸市場，於上海埔東設立瞄準層峰客層的「高級訂製成車旗艦展示中心」於5月初開幕後，新車已陸續抵達上海，陳睿謙表示，待完成檢驗手續，預計第三季將可陸續交車，今年也將再增北京及成都兩據點。

陳睿謙表示，此一高級訂製成車旗艦展示中心的成立，正式宣告三一東林進軍大陸頂級豪車改裝市場，今年將陸續引進四大頂級豪車改裝品牌的數款新車，預計將可吸引長三角區域高級訂製車車主，由於平均單價高達800萬人民幣（約新台幣3,600萬元），以目前訂單來看，今年上海業績目標可望順利達標。

陳睿謙進一步指出，目前除上海據點之外，今年預計將再跨足北京、成都兩大都市，陸續與當地合作夥伴簽訂經銷合約，擴大經銷據點，並進一步打造全新型態展間，將改裝車風潮帶入中國。

陳睿謙指出，多款新車在未正式上市前來客詢問度即相當高，公司十分看好高級訂製成車於上海市場落地銷售後，能進一步推升公司營運動能。

事實上，瞄準大陸高端精品汽車販售與改裝市場需求更勝台灣，三一東林也攜手上汽集團的上汽改裝搶攻當地精品改裝車市，第一波特斯拉獨家改裝車也將趕6月底前開始出貨，未來可望成為挹注公司業績一大動能。

三一東林去年營收8.01億元，每股虧損2.76元。隨今年台灣市場出貨大增，再加上大陸業績挹注，公司力拚下半年業績好轉。12日股東會也完成董事改選，並於董事會推陳睿謙續任董事長。