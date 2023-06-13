台北地檢署偵辦im.B詐欺吸金案，查扣主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)珍藏的大批愛馬仕皮件、頂級威士忌，囑託法務部行政執行署士林分署於26日拍賣變價，其中最受矚目的是市價每瓶30萬元的三得利「山崎」(Yamazaki)25年威士忌、每瓶20萬元的三得利「響30」以及19件愛馬仕、LV男用皮件。

士林分署26日拍賣的物品共有61件，粗估市價至少逾600萬元以上，其中名酒部分共21支，包括三得利「山崎」(Yamazaki)25年威士忌7支、三得利「響30」11支、「響17」2支以及白蘭地「路易13」1支。

另有名牌皮件有19件，包括愛馬仕男用皮帶11件、男用皮夾4件、路易威登(LV)男用皮帶4件、大陸雕塑藝術家高孝午的銅雕3件、還有曾嫌用來擺設風水的聚寶盆、konak戒指、高級茶具一批。

士林分署表示，26日的拍賣物不定底價只有起標價，由民眾到場喊價競標，只要投標價最高，且經北檢同意，就可以帶回家。

另檢警調根據嫌犯金流查扣了45筆不動產，其中包含曾嫌無償借給立委陳歐珀競選總部使用的宜蘭辦公大樓，但不動產部分須等法院判決定讞，再依法拍賣，償還被害人。