台灣為全球最大半導體晶片生產基地，也是關鍵的全球景氣風向球，根據歷史經驗，當台灣工業生產急遽下滑，通常預告北美景氣即將步入衰退，回顧歷史經驗，股市具「經濟櫥窗」特性，通常會在經濟體正式步入衰退前就先下跌，接著在景氣尚未落底前率先回升，例如金融海嘯時期。另網路泡沫時期，絕大多數科技股有本夢比、無本益比，損益表破綻連連，以致股市回升期較晚，即便如此，造就出熊市真正谷底，也就是長線買點最佳契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，債券能夠發揮分散風險，以及降低資產價值波動的效果，面對景氣衰退的風險，投資組合加入一籃子「投資級綜合債券」，可有效收歛下檔風險，提振投資綜效，拉高風險報酬比，高評級的債券通常可提供不錯的收益及分散風險。投資組合適時加入優質美股，可提升投資組合的報酬比。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示，市場對總體經濟和貨幣政策走向的猜疑，增加了股債資產輪動的速度，因此需要更嚴謹的機制評估利率風險、並依照不同資產的利率敏感度來配置，才能在進退有據、攻守兼備。