嘉義一名趙姓男子為某間購物商場的員工，今年1月某日晚間搭乘員工電梯時，持手機偷拍同電梯的女同事裙底風光，慘被抓包。嘉義地院審結，依犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，趙姓男子為某購物商場的員工，今年1月23日晚間9時許，在商場的員工電梯裡巧遇女同事A，趙男見A女背對自己，便持手機開啟錄影功能，彎腰後將手機伸到A女裙底拍攝裙底風光，因A女察覺異樣後報警處理。

嘉義地院審理時，趙男認罪，法官指出，趙男為了滿足偷窺慾望，無視法律對他人隱私權的保護，無故拍攝A女的裙底，已經嚴重侵害A女的個人隱私，導致A女身心受創，實在不該；考量趙男至今未取得被害人的諒解，兼衡其大學畢業的智識程度，現無業，家庭經濟狀況小康等生活狀況，依犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。