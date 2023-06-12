被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷的名嘴朱學恒今（12）日主動到台北地檢署告發自己，台北市議員苗博雅表示，如果朱學恒真的如他所說願「負起所有責任」，他應該「自首」！

被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷的名嘴朱學恒，今（12）日下午1點半左右在臉書表示，要對鍾及社會大眾再度道歉，且除無限期停止所有公眾活動之外，他也願意承擔所有的後果及法律責任。

朱學恒指出，「今日上午我主動對台北地檢署告發本案，面對司法偵查及以期對當事人及社會做出補償，案已經台灣台北地方地檢署收案。」

對此，北檢表示，有收到朱的告發狀，因「案由不詳」，將依規定分案處理。

而台北市議員苗博雅表示，如果朱學恒真的如他所說願「負起所有責任」，他應該「自首」！「自首」把犯行全盤托出，人事時地物仔細交代，表達願受追訴裁判之意。在犯罪人自白坦承不諱的情況下，讓檢察官早日偵結起訴，讓被害者得到遲來的正義。

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