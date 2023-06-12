TVBS總監戴天易出席越南國際影視節。

TVBS總監戴天易與越南媒體合影。

駐胡志明市辦事處副組長張東盈（左起）、駐越南代表處詹修明祕書、駐胡志明市辦事處曾曉峯副處長參與台灣館茶會。

為了提昇越南當地影視產業的水準，以及增加國際間影視產業合作交流機會，越南唯一以影視行業為主的國際型交易市場展—「Telefilm 越南國際電影及電視技術展會」日前在越南舉行，第11屆的市場展，集結了電視、電影、廣告及硬體設備技術等，以歷屆資料顯示，其中以影視內容版權交易為主，再者尋找代理商及合作投資為輔。

近年台灣影視在文化部 (M.O.C.)及影視音產業局支持下，並提出「越在地、越國際、展現多元文化新活力」的戰略思維輔導，沉寂許久的台灣影視行業出現轉機，不少作品取材於本土文化內容，以往少見類型議題，除了更貼近台灣真實生活樣貌，也引起更多反思，豐富的題材，優質的製作，受到不少國際OTT青睞，得以在國際視頻上嶄露頭角，也引起東南亞高度詢問。

台灣電視劇製作產業聯合總會 (T.D.P.I.F) 此行以國家隊的團體行銷概念為主軸，共邀集21家影視公司，以這2年最新的影視作品及企畫項目等共計45部作品，總時長超過2859小時，包含職人劇、家庭類、寫實類、政治議題類‥‥乃至傳統戲劇以及綜藝、卡通、旅遊、美食、實境秀等。

其中以艾慕影藝將推出的影集、改編自台灣本土漫畫《神明便利商店》受到不少矚目，希望在疫情過後能與越南及來自各地區的貴賓們，能有更實質的溝通和交流。

值得一提的是，為了更務實、廣泛的與國際接軌，目前已開啟與Netflix 、HBO Max 等OTT合作外，此次邀請參加的團員們帶著作品及企畫項目，將在台灣館中展示說明，希望能更務實的與東南亞各地的平台提前洽談合資及合拍。

為影視產業開拓其他不同的國際合作，TVBS總監戴天易以《此時此刻》、《光露營就很忙》、《光開門就很忙》製作人身分參展，與越南、泰國等東南亞國家的平台、製作公司洽談合作合拍機會，務實國際接軌。

為了壯大聲勢，台灣館日前在這場市場展舉辦茶會，各國嘉賓皆參與指導，戴天易與多家越南媒體分享《華燈初上》製作過程，成為台灣館注目焦點，透過此次的Telefilm展會，彼此更深入了解、為國際文化交流作出實務的績效。