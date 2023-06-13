「我才30歲，為什麼會得肺癌？」外科護理師雅薇自曝發現罹癌過程，自己不煮飯不菸不酒，家族沒有人肺癌，但在健檢時卻意外發現肺部惡性結節，所幸及早發現只是肺腺癌第一期，已開刀接受治療，也以自身經歷提醒民眾健檢的重要性，「該自費的就花下去，好好對待自己」。

護理師雅薇在IG發文表示，自己上個月入選全台最正護理師票選活動才獲得關注，隔天卻出現壞消息，在醫院自費加做低劑量肺部電腦斷層（LDCT)時，看見肺臟內「有一顆充滿敵意的結節」，自己找上胸腔外科、胸腔內科醫師諮詢，也得到「可能是惡性」的答案，突如其來發現自己罹癌，讓她情緒崩潰，當天哭著上班，一邊流淚一邊工作。

雅薇最後被轉介到台大醫療團隊，副院長陳晉興看完片子說，「80%是惡性，但你放心我幫你開刀處理，我保證不會轉移！」但自己仍舊無法接受事實，瘋狂查詢死亡率、復發率，也擔心未來這個基因會不會跟著自己一輩子。

雅薇表示，接受胸腔鏡肺腫瘤併淋巴廓清切除手術，確定為肺腺癌第一期，目前休養等待後續治療，一名癌醫腫瘤內科專科護理師學姐來探望，透露腫瘤內科的病人幾乎都是三或四期，有些發現罹癌時也不過35-40歲出頭，他們很努力投藥治療，甚至回到職場工作，在台灣醫療上，他們都有機會看的自己孩子畢業。

回首罹癌過程，雅薇慶幸在30歲能提早發現已經很幸運，「如果今年沒有自己加做LDCT，就算每年X光檢查也看不到（X光能看到，可能已經末期）」，一般來說30歲不會做這個檢查，是因為這半年偶爾咳嗽加上長期偏頭痛的問題，才想自費多做低劑量CT及腦部核磁共振，但這顆結節位置與咳嗽無關，「算是咳嗽給我的警訊，也算是我多花$8000多救了我自己」。

雅薇也強調，揭露自己發現罹癌的過程，是想傳達健檢早期發現的重要性，肺癌還是沒有原因，它可能發生在任何一個人身上，而且近幾年年輕化，女生比例也大大提高，可能是基因或是空氣污染導致自己罹癌，「發生了還是會難過，至少這是一個人生測驗題，而且我還有選擇的機會」。