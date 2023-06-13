還記得上週跟大家介紹以歐洲「職業球隊」為參賽主體的「歐洲足球冠軍聯賽」，今天再來跟大家介紹一樣是在歐洲受到相當矚目的賽事，就是以「國家」為參賽主體的「歐洲足球國家聯賽」（UEFA Nations League，簡稱歐國聯），這個賽事6/15(四)將進入最炙熱的四強賽，運彩也會開盤提供投注，希望大家會喜歡。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「歐國聯」是歐洲足球聯會的所有成員國共同參與的足球賽事，55 個歐洲國家先依總體排名分為聯賽A、B、C及D共4個聯賽，設有升降級制度，前1至16名為聯賽A，再分4組，每組4隊先進行雙循環賽，各組第1名晉級4強淘汰賽，勝者再晉級冠軍賽，敗者則進行季軍賽，各組最後1名的4隊則降級至聯賽B；排名17至32名以及33至48名分別屬於聯賽B 和聯賽C，2個聯賽分別再各分4組，一樣每組4隊先進行雙循環賽，聯賽B各組第1名的4隊升級至聯賽A，各組最後一名的4隊則降級至聯賽C，同樣地，聯賽C各組第1名的4隊升級至聯賽B，各組最後1名的4隊則進行降級附加賽，最後排名墊底的2隊降級至聯賽D；排名49至55名屬於聯賽D，再分2組，其中1組4隊，另1組則只有3隊，聯賽D各組第1名的2隊升級至聯賽C。

2023歐國聯的四強賽將由A1組第1的克羅埃西亞對上A4組第1的荷蘭(6/15)以及A2組第1的西班牙對上A3組第1的義大利(6/16)，勝方將晉級6/19的冠軍賽，敗方則進行季軍賽，最後的這4場賽事可以說是精彩萬分，大家可以一起來買張運彩預測獲勝的隊伍驗證一下自己的眼光。