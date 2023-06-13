美國科技股及日、韓股市強勢上漲，台股驚驚漲，指數來到一六八○○點附近，幾乎題材個股都輪漲一回，此時相對有本質、獲利、配息及低股價淨值比公司可特別注意，包括水泥、塑化、電線電纜股都成焦點。

台股經過五月份在輝達季報及預估下季財報大好下，美國科技股及台股都大漲，台股單月上漲九九九點或六．四二％，僅次於元月份表現，當然外資單月買超一七八二億元為主要推力。據統計，外資五月淨匯入七三．六二億美元（約二二六○億台幣），是歷年五月最大淨匯入量，也是史上單月淨匯入第四高。歷史數據顯示，只要外資未大賣超，台股易漲難跌。六月當台股上攻至一六八○○點之上，已經克服去年高低點下跌的三分之二，屬於強烈反彈，有機會轉為牛市。

問題是，台灣企業基本面外冷內溫，經濟對策訊號連續出現第六個藍燈，出口持續衰退，只靠內需因疫情後報復性消費，觀光、旅遊及餐飲等族群獲利大好。而台灣是海島型國家，外貿是台灣的本命，即使股市領先基本面先行，惟先前在庫存利空中，個股尤其是電子股已經大反彈一段，進入下半年庫存可望消化，從面板及雙Ａ品牌都傳來庫存下降、回穩乃至需求復甦消息，特別是輝達所帶來的ＡＩ供應鏈及需求的旋風，過去很少大漲的下游代工大廠，如廣達今年股價大漲超過八成、緯創（大漲一五八％、技嘉大漲一倍等，封測的京元電股價創歷史新高，軟體整合的零壹、敦陽科、凌群及重電的股價也創歷史新高。從大型股台積電、日月光投控到中小型電子股，只要有題材，股價幾乎都輪漲過一次。就如「老人與狗」理論一樣，股價走在前面，但真正業績能跟上來的較有限，所以台股來到一六八○○點附近，並不便宜。

電子下游代工廠漲幅可觀

惟在外資資金湧進，以及東北亞以科技為主的韓、日股市，都還在創今年新高（日本續創近三三年新高），台股有台積電生產全球ＡＩ晶片及高階製程晶片，加上去年因為防疫險大賠錢的金控股，今年轉為獲利，股價低檔有支撐，加權指數看似不低，但若國際股市未大幅回檔，台股低檔一六○○○點支撐相對較強。而股市大部分個股都有不小漲幅，但還是有不少具有配息且股價淨值比相對較低個股，此時就可留意有無機會輪漲！

以水泥股而言，台泥、環泥兩檔今年漲幅都在二成以下。環泥幾乎每年都有一定水準獲利，未賠過錢。去年混凝土及建材本業表現亮眼，加上轉投資獲利，稅後純益二○．四一億元，較二一年成長近九成，ＥＰＳ達三．一二元，創近十年新高；今年轉投資的利永環球的「超薄型感測器」打入元太供應鏈，目標下半年出貨；此外，子公司處分台南市三千坪土地，處分利益可貢獻環泥三．八三億元業外收益。環泥屬於老牌公司，在台南市及高雄市都有土地資產，且陸續處理中，公司有一定價值存在。

最重要是環泥持有二九．八％的金雞母六和機械，是生產輪圈大廠，主要市場在大陸，二○年以前每年都賺超過二三億元，甚至接近三○億元；而環泥也因此每年認列七至八．六億元，幾乎占全年獲利的六五％左右。惟二一年中國景氣下降，汽車銷售不佳，加上競爭者增多，該年認列獲利降至三．七億元，即便如此環泥當年靠著土地及建築，ＥＰＳ還有一．六六元。二二年中國汽車銷售上來，六和機械業績獲利再度拉升，該年認列金額拉升至八．二二億元，使得環泥稅後獲利高達二○．四一億元，折合每股三．一二元。今年中國持續祭出刺激能源車銷售政策，預計六和機械獲利有望再度接近三○億元，如此環泥將可認列約九億元，等於有獲利基本盤，加上賣地獲利三．一二億元下半年入帳，合計折合每股一．八五元。配合本業混凝土等銷售，預估今年獲利將可上看十七至十九億元，乃至超過二十億元，也就是法人預估ＥＰＳ有機會達二．六至三元之間。加上每股淨值近五年來從二七元一路上升至三二．八三元，股價淨值比還低於一倍，有ＥＰＳ又有配息，進可攻、退可守。

水泥業屬於傳統高汙染行業，但是龍頭台泥近幾年來在董事長張安平主導下，積極轉型，目前幾乎有一半業績來自非水泥業。在綠能方面，投資電池、儲能等事業，張安平表示，淨零趨勢下，水泥不轉型經營不下去，而一八年投入減碳行列，累計投資七、八百億元轉向高科技新能源領域，積極衝刺在充電樁、電池芯、碳捕捉等轉投資事業發展進度。旗下三元能源科技斥資一二○億元在高雄小港打造的台灣第一座超級電池廠，預計今年完工啟用；此外，台泥轉投資的能元科技台南電池廠是台灣最大的鋰電池廠，產能早被歐美知名的高階家電品牌包下；台泥全新規劃的三元小港電池廠將生產高階、高容量、高充放電功率的三元電池，瞄準頂級電動超跑及太空科技運用等頂端客戶客製化電池市場。該廠年產能一．八GWh（十億瓦），相當於年產約二．四萬輛電動汽車所需的長程電池量，台泥集團一年電池總產能將提升至三．二GWh。

台泥綠能布局廣，股價偏低

再者，台泥二一年宣布與飛宏科技進行策略性合作，台泥以每股四○．二六元參與飛宏私募案，投資總金額十五．一億元，持股約飛宏一成。雙方將爭取全球市場充電設施商機，這也是台泥在併購義大利儲能公司NHOA後，拓展到車用充電樁業務，今年以來飛宏股價在充電樁題材下，股價大漲超過一倍，相當於台泥持有飛宏十％已經是零成本！

另一方面，台泥也投入五五億元在台泥蘇澳水泥廠、花蓮和平水泥廠兩地建置八七．五ＭＷ（百萬瓦）以及二五○ＭＷ的大型儲能系統，完工後兩個儲能案場將為全台容量最大，有助於台灣的綠電成為基載電力。台泥投資綠能不遺餘力，但獲利沒那麼快出來，其實該公司也表示為了要讓集團七千多萬噸水泥繼續生產，就要減碳，就需要投資綠能。台泥在大陸的廣州、重慶，在歐洲都參與了碳交易。

今年股東會上，張安平表示，過去十年台泥共發一千億元股利，他甚至說，「股東若買了台泥，十年以來每年領股利、股息，扣掉這些你賠多少我給你！」顯見對於經營的信心。其實若以一六年底股價計算來投資台泥（包括今年尚未配發的○．五元現金），約可領到十二．一八元現金股息，以今年成本將降至二三元以下，單領股息投報率就有三五％，若再加上股價價差，投報率超過四四％。且台泥集團是中國前十大水泥集團之一、台灣最大水泥廠，土地資產不用說，股價已接近十年平均股價三五元附近，且在以往股價與台泥相近或較低的聯華、東元、華新等等，如今股價都在五○元以上，台泥相對是便宜了！（全文未完）

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