台灣房價居高不下，對於年輕人來說買房大不易，作家黃大米分享，她得知一位建商員工沒買房，原因是先跟爸媽一起住，「將來再分就好」。她直言，不買房子的人有兩種，一種是真的買不起房子，另一種則是家裡太多了，已經不想買房子了。

黃大米在臉書發文指出，她之前陪朋友去交屋時，建商派了比較資深的業務小姐來處理，黃大米問對方「你們自己買房子會不會便宜點？」對方沒有直接回答，反倒說起了限制「你要簽賣身契，外加兩年內不能買賣」。

黃大米再問該名建商員工：「你自己有買房子嗎？」對方則透露目前先跟爸媽住，「將來再分就好。」

黃大米坦言，要是年輕時聽到對方這句話，「一定會覺得對方很可憐，買不起房子」，如今在社會打拚多年，才了解這種人根本天生命好，於是她點點頭回對方「真的很棒，你出生的時候就贏了，八字好很重要。」

黃大米並分析，不買房子的人有兩種，一種是真的買不起房子的，一種是家裡太多了，已經不想買房子了。

網友紛紛留言表示，「有個好爸媽，比起自己努力好太多了」、「將來再分...令人羡慕」、「努力是成功的一半，父母有錢是成功的另一半」、「八字真的很重要」、「證明房價高到房仲都無法買」、「資深的小姐說不定建商老闆女兒」。