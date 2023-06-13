現在不少建案銷售時會連著車位一起賣，挑車位時也有不少眉角，一名買家上網發文詢問，代銷選車位時，給了他一個B2的靠牆車位，甚至還說以他的價格一般只能買到B3，但看了平面圖後擔憂不好進出，因此詢問網友們看法，沒想到一面倒苦勸原Po選別的，甚至還有人自爆曾有過類似經驗，「極度後悔，甚至想另外花錢另外租車位。」

只見原Po貼出的停車場平面圖，車道兩旁至少都有10個停車格，B2靠牆車位位在最深處，且沒有迴轉空間，被網友噓爆，「比機械還爛的平面車位」、「B2這位子超雷，正開不好停進去，你要一路倒車進去停，停好後也難下車」、「車道不寬，靠牆的只能頭朝內，很雷」、「這看起來要倒車進，不然出來很麻煩。」

有網友以自身經驗奉勸原Po不要選靠牆車位，「之前買靠牆車位，超級難停，極度後悔，甚至想另外花另外的錢租車位」、「鄰居是靠牆車位，每次都看他廷超久」、「曾被代銷硬塞這種靠牆位，後來演一下車位不佳放棄簽約就生出其他好位子了，供你參考」、「停過一年這種車位真的麻煩。」

還有人代銷此舉是想要先賣掉爛車位，「代銷只是想把爛車位賣掉，硬起來不換就不買」、「代銷只是控制車位，讓你吞下好位子而已」、「硬起來爭取，加價也要換好停的，不然每天都痛苦」最後原Po也回報，向代銷反映無法接受靠牆車位後，加價選擇B3靠近梯廳柱子旁邊的車位，圓滿落幕。