房價愈來愈貴，租金愈漲愈高，紐約市有一幢2坪大的3樓雅房月租費達2350美元（約新台幣7.2萬元），房間內只有水槽、冰箱及櫥櫃，必須與他人共用位在走廊的廁所、浴室，引發國外網友討論，被戲稱為紐約「最小公寓」。不過這個物件仍相當搶手，潛在租客受訪表示，地點就是一切，原來這幢物件位在曼哈頓人文薈萃、眾多咖啡店聚集的格林威治村（Greenwich Village）。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，去（2022）年12月一支介紹紐約格林威治村一幢面積77平方英尺（約2坪）雅房的30秒影片在網路上爆紅，原來這幢位在3樓的雅房呈現長方形，內裝只有水槽、櫥櫃及冰箱，租客必須和其他房客共用位在走廊上的廁所及浴室，整體感覺就像大學宿舍，當時還被拍攝影片的紐約房仲拉波克（Omer Labock）戲稱是「最小公寓」。

當時這幢雅房月租金為1975美元（約新台幣6萬元），時隔半年，租金已漲到2350美元。

紐約部落格網站Gothamist記者布蘭德（David Brand）後續實地走訪這幢公寓，發現這套雅房相當熱門，他到訪期間就遇到一名潛在租客，這名潛在租客是紐約市佩斯大學（Pace University）的大三生，他要求匿名受訪，擔心露出本名會讓他租不到房間。關於為何願意承租這樣的房間？他的理由很簡單：「如果你想住在這個城市的精華地段，你不能擁有一切。」

布蘭德也遇到大樓其他房客，這棟大樓一共有約26間格局相當的雅房。該名租客匿名表示，他1997年搬到紐約後就住在這裡，每月租金為1100美元（約新台幣3.38萬元），為了彌補空間不足，他把床架高，並且使用能伸縮的桌子。

拉波克的影片5月底重新受到美國鄉民熱議，有網友揶揄「監獄的空間還比較大」；有人說自己住在「飛越之州」（flyover state，指美國中部州，帶有荒涼等貶意），能用同樣費用在幾英畝土地上輕鬆買下價值30萬美元的房子；也有人說，永遠不懂為何有些人要住在城市裡，花錢租一個連浴室都沒有的小地方。

根據道格拉斯地產公司（Douglas Elliman Real Estate）4月報告，紐約市4月租金飆至歷史新高，一幢曼哈頓公寓的租金中位數為4241美元（約新台幣13萬元）。