總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，前海軍艦長呂禮詩12日就表示，「這不是遭到共軍蓋台，而是我們的系統先進」，引發討論。

而根據中央社報導，空軍11日下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。呂禮詩12日在政論節目《94要客訴》中表示，「空軍這個答案是不合格的，為什麼是這樣？他應該講清楚說明白，不是遭到蓋台，而是我們的系統先進」。

呂禮詩強調，「為什麼這麼說？如果我是一個攔管官，我坐在指管席上面，難道我要一邊聽國際救難頻道，大家驅離來、驅離去，然後我再改回我們自己戰空機的戰管？這樣改來改去，總有一天按錯，所以我系統是設定可以測聽的，我測聽救難頻道到底在講什麼，而我的戰管部但是單線，而且是加密的，我們是整個系統進行整合」。

最後呂禮詩也指出，「而蔡英文後面有一個女性的上校，她表現得非常好，因為她聽到了有關於救難頻道干擾蔡總統對於戰機指管的時候，她立刻去將其關閉，也就代表她本身在指管席上，她會操作裝備的，絕對不是我打開一個頻率大家都可以聽」。