中國大陸在8日時，派出37架次各型軍機，侵入台灣防空識別區，並從巴士海峽到東部海域，而日本也在7日和8日公布一共有17架次共機，從宮古海峽進入太平洋，共軍企圖運用「鉗形戰術」南北包夾台灣意圖明顯。對此，前空軍副司令張延廷12日就表示，「第一壓迫是台灣海峽，第二壓迫是巴士海峽，第三壓迫是宮古海峽，所以從壓迫的鬆緊度跟強度可以看出來，共機現在對台灣的鉗形攻勢非常清楚」，引發討論。

張延廷12日在中天節目《Cti Talk》中表示，「巴士海峽、宮古海峽及台灣海峽被中共環繞的狀況，即為『三海』，三海剛好把台灣框起來，這就是『鉗形的封控』」，張延廷認為，「解放軍重點會放在巴士海峽，因為巴士海峽的架次比較多，這對花東外海的壓迫，會相對壓迫的緊，同時從廣東出來的解放軍相對於近，因為距離近，壓迫感大、壓力更高，宮古海峽相對就比較遠，距離台灣比較遠，壓迫就比較小」。

張延廷更說，「所以第一壓迫是台灣海峽，第二壓迫是巴士海峽，第三壓迫是宮古海峽，所以從壓迫的鬆緊度跟強度可以看出來，共機現在對台灣的鉗形攻勢非常清楚」，張延廷也提及，「所以外國不管美國或日本要對台灣馳援或是戰略運補，一但台海開戰的話，有相當大的困難度，台灣只能獨立作戰」，最後張延廷直言，「如果解放軍的遼寧號、山東號，甚至是福建號成軍之後，都擺在花東外海，那這就形成了一個航母封鎖，變成反介入區域拒止」。