總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，中天《盧秀芳辣晚報》12日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對這件事情的看法，許多人認為「她說我是總統，還好她沒說他是女王，我覺得真的很瞎」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》12日由「辮子妹」進行街訪，對於蔡英文和我國飛官通話時，出現解放軍干擾的聲音，許多民眾紛紛認為「看完就覺得好誇張，我覺得我們台灣好像越來越危險」、「就低能啊，不應該出現的事情為什麼會出現？」、「很好笑啊，這很尷尬，會被攻打嗎？」、「她說我是總統，還好她沒說他是女王，我覺得真的很瞎」、「可能就是有被入侵的感覺吧」、「還沒打仗就這樣，平常就算了，而且這是總統在通話的過程當中，他故意干擾，台灣真的要加油」、「找唐鳳啊，他不是很厲害媽？破解一下這個，我們也去干擾一下」、「怎麼會是這種反應？我覺得蠻不OK的」。

但也有少部分民眾認為，「通訊系統，兩個剛好互相都打開了，我覺得聽到是正常的吧」、「這也沒什麼」、「這一點意義都沒有，又不會傷害到台灣什麼」、「不會啊，沒感覺啊」。