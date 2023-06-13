傳中國大陸打算在距離美國佛州約160公里的古巴島上設立一處竊聽基地，但白宮、五角大廈均否認此消息。前立委郭正亮12日在《新聞大白話》節目強調，美國對北約納入日本、把台灣推上戰爭第一線及反中，都有兩派意見，《華爾街日報》故意釋出兩篇報導，也反映這種情形。而共和黨在總統大選將扮演反中急先鋒，在美國務卿布林肯訪中前放出此消息，如果屆時作出被認為是讓步的事，未來一定是總統大選主打議題。

「《華爾街日報》登這個獨家，我認為至少是軍情人士放的消息。」郭正亮提到，可是《華爾街日報》很故意，他登了兩篇文章，第一篇就是軍情人士釋放的消息，說中方要在古巴主島建立竊聽設施，大概對佛羅里達、美國南部可以全面監控，聽說中方出了數十億美元。

郭正亮直言，這樣的新聞，美國軍方這幾年如果毫無所悉，真的難以理解。中國跟古巴的外長都立刻否認，而且把《華爾街日報》大罵一頓。而《華爾街日報》還登了第二篇文章，就非常故意，提到1962年古巴飛彈危機，說顯然就是冷戰進入新時代，叫冷戰2.0。而他選擇的時間剛好是古巴去訪問中國的時候、布林肯6月18日要去訪問中國之前。

「《華爾街日報》這篇文章被否認之後，《紐約時報》卻引述再跟進！」郭正亮指出，所以這裡剛好凸顯出美國內部真的有一群人，對布林肯去訪問中國大陸是反對的。最典型的就是白宮事務主任柯比的回應，他第一天出來講，講得不清不楚，說細節沒有辦法回應；第二天他立刻出來講說：沒這回事！剛好看到兩種意見。

郭正亮強調，這個就是對布林肯的一個重大考驗，因為布林肯去中國大陸，如果做出讓他們覺得是讓步的事，這個未來一定是總統大選的主題。因為現在你又把川普起訴一大堆罪名，共和黨一定是變成反中的急先鋒。當然這個在軍情界裡面上班的人，也不一定是共和黨，可是美國內部一定有一群主張要強力跟中國對抗的人。這也包括北約要不要納入日本，美國也是兩種意見。

郭正亮表示，比如把台灣推到第一線，讓兩岸戰爭趕快發生，可能也有兩種意見。所以未來在東亞地區會面臨的這些挑戰，我們都要謹慎看待。