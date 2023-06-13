美國國會近來呼籲拜登政府邀請印度加入北約，印度外交部長蘇杰生9日就此表示，印度不會接受美國提出的加入北約的邀請，北約模式不適合印度。前立委郭正亮12日在《頭條開講》節目指出，印度本來就是不結盟國家，從1950年代就是如此，所以不只不參加北約，所有的印度都不會參加。目前有進展的是日本，但法國總統馬克宏已經表達反對了，白宮印太事務協調官坎貝爾也反對，怕中國大陸會被迫與俄羅斯軍事結盟。

美國國會近來呼籲印度加入「北約＋」（NATO Plus），但根據印度TV報導，印度外交部長蘇杰生當天在新聞發布會拒絕了這項建議，表示北約藍圖不適用於印度。報導指出，印度政府強調中國當前面臨經濟危機，出口和進口下降就是證明，這削弱了加入北約以對抗中國侵略的論點。印方表示，印方可以獨立應對中國提出的任何挑戰。且印度和中國在地理上被喜馬拉雅地區隔開，這使印度目前不可能加入與北約的聯盟。

「印度本來就是不結盟國家啊！這從1950年代就是如此。」郭正亮表示，所以印度不只不參加北約，所有的他都不會參加！而且北約要擴大到亞洲，目前有進展的是日本，法國總統馬克宏已經表達反對了。韓國輪不到，主要就是印度跟日本。

郭正亮提到，連白宮印太事務協調官坎貝爾都出來講話了，他也反對，所以美國內部也有不一致的意見。坎貝爾說亞洲安全向來是兩根柱子，一個是東亞峰會，一個是東南亞的區域論壇，這兩個論壇或峰會，向來是把美國、中國大陸、俄羅斯當作等距的邀請對象。

「那如果日本加入北約，東亞峰會就已經一面倒啦，整個平衡就被打亂了！」郭正亮強調，那這整個態勢就會使得中國大陸被迫要在軍事上跟俄羅斯結盟，而坎貝爾認為這樣做是錯誤的，不是明智之舉。「所以以基本上不會推啦，我認為這都是一些人在做腦力激盪而已。」