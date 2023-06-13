環團地球公民基金會執行長蔡中岳身涉多起性騷疑雲，基金會最新聲明12日深夜出爐，強調已將蔡中岳革職，希望重新找回社會對地球公民的信任。受害的曾小姐第一時間留言反批時任執行長李根政當時也是直接關係人，聲明內看不到作為，網友也炸鍋要李根政出來面對。

曾女7日在臉書爆料，10多年前在地球公民基金會工作時，遭時任直屬主管蔡中岳在公開會議上摸腰和大腿性騷，事後向辦公室陳姓主任反應還被勸「相忍為國」，最後在辦公室霸凌與冷暴力下離職。

去年3月16日環團大老為曾女促成協調會，時任地球公民執行長李根政、時任副執行長蔡中岳均出席，但當時蔡中岳僅笑稱「抱歉，我真的不記得了」，協調會最後不了了之。調解會後，李根政和蔡中岳承諾要做調查的後續回應，前環境法律人協會秘書長林仁惠還多次關切此案，「直接間接都提醒過，但沒有回音」。

曾女的爆料也引出其他疑似的被害者發聲，一名女網友稱10多年前蔡中岳與她同車時、把手伸進另一名女性衣服裡撫摸背，事後也稱「不記得」。一名曾參加地球公民戶外活動的女子也指控，蔡當時偷摸她大腿。

蔡中岳聲明強調，面對曾女指控「很震驚」，因為肢體接觸是與熟識者表達友善的象徵。但網友針對他的聲明中直接公布曾女完整姓名，痛批「毫無悔意」、「惡劣至極」。

面對曾女的指控，地球公民基金會8日首次對外聲明，表示已召集性騷擾申訴處理委員會主動展開調查，先暫停蔡中岳的行政管理職務，後續將依調查結果做出處置。12日再度發出聲明，強調蔡中岳涉及多件性騷擾事件，縱使詳情仍待調查，明顯已有道德倫理方面疑慮，對外已無法、不宜行使代表該會職務，依相關規定已立即中止他一切職務。性騷案目前仍在會內調查中，蔡中岳會持續配合。

地球公民坦承的疏失有二，一是該會成立已16年，直至2023年4月才通過「性騷擾防治措施及申訴處理要點」，未能及早建立性騷擾防治與申訴制度，使得10年前潛在的受害者沒有申訴管道，是組織發展過程中的重大缺失。

其二，2022年3月，組織部分「行政主管」首次得知前同事曾女的性騷擾指控，未能察覺其嚴重性以及向會內報告，致使該會未能及時積極面對處理，儘速彌補組織內部性平制度的缺漏，彰顯該會面對性平事件的失職與怠慢。

地球公民也公布建立申訴管道、促進內部討論、策劃內部性平課程等「組織改造工程」，希望透過自省跟改革，重新找回社會對地球公民的信任。

曾女不滿該份聲明反批，李根政多年來栽培蔡中岳，還為蔡中岳爭取直接升職的待遇，可見兩人私交甚篤。調解會後，她相信董監事會也一定沒有收到李根政的報告，這是該會造成最嚴重「me too」源頭問題之一。

曾女強調，就算有職場上的層層包庇，還是期盼該會能給出相應的交代，不然不排除會再提性平機制，或提報相關措施。她希望自身遭遇能夠直指真正的問題核心，加害者是權力結構，蔡中岳是直接關係人，李根政更是。

網友不滿留言，質疑李根政也有疏失，應一併向社會大眾說明。該會不能對蔡中岳是這個標準，但是對於去年執行長、現任晉升為董事長的李根政有不同的檢驗標準，應一併說明對於現任董事長的檢驗標準為何。

但也有網友批評，地球公民直接把蔡中岳革職的行為是緊急切割，有違民主法治國家、無罪推定原則，非好榜樣。應該是讓蔡中岳放下權力和職務，留職停薪接受調查，待結果和決議出爐才執行懲處。

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