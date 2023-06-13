由美國能源部 (DOE) 所製作的「驚奇」微型反應爐(Marvel microreactor)，準備進行冷卻系統測試。它的全高僅3.6公尺，重量僅907公斤，可由貨車載運，它的計畫功率為100千瓦。

微反應器是一種比小型反應器功率更低的核反應器，可擔任超小型工廠、營房的電力要求。驚奇使用的燃料是氫化鈾鋯 (UZrH)，已通過美國能源部愛達荷州運營辦公室 (DOE-ID) 的審查和核准，進入了最終設計階段。

驚奇微反應爐是愛達荷國家實驗室 (INL)40多年來製作的第1具新型測試用反應爐。擔任測試的還是一具「非核原型」(PCAT)，也就是不裝填核燃料的版本，但是會裝填鈉鉀合金和鉛鉍合金冷卻劑，以電熱的方式模擬核分裂反應產生的高溫，量測這2種流體金屬冷卻劑的效果，包括流量、溫度的數據。

驚奇反應爐的完整模樣，全高僅3.6公尺，功率100千瓦。(圖/DOE)

冷卻劑量測工具將會賓州新自由市進行，因此它最近被裝上卡車，也順道實驗載運的安全性。

驚奇首席設計和項目負責人 Yasir Arafat 說：「確認物理模式，對於任何新反應爐開發都至關重要，尤其是液態金屬冷卻式反應爐更是如此，必須要瞭解冷卻劑在所有溫度環境下的性質。」