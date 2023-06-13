近年有分析師看好越南取代中國大陸「世界工廠」地位，但根據《華爾街日報》報導，越南正遭遇嚴重缺電，包括蘋果、三星在當地的廠房都面臨危機，還靠中國急送電救援。前立委郭正亮12日在《頭條開講》節目指出，最近的趨勢是中國大陸低成本的貨物，正在大量被印度跟墨西哥取代，但中方跟印、墨的貿易也在增加，原因是原物料、零組件，中國還是躲在後面提供。如印度組裝iPhone，電子零組件還是跟中國買的

「中國搞不好也在救自己的企業，他也有一堆企業在越南！」郭正亮表示，以後也不要把中南半島視為跟中國無關，中南半島未來搞不好很多基礎建設都是中國蓋的，那越南怎麼可能例外？越南跟中國關係這麼深。

郭正亮提到，事實上越南最近的經濟非常不好，出口大減。所以如果說用越南來取代中國大陸，最近的趨勢不是這樣。最近《金融時報》發現比較多的是印度跟墨西哥，並不是越南。越南顯然是出了一些問題，電可能只是原因之一，也包括他們最近在打貪，有很多人中箭落馬之類的。

「反正越南最近經濟相當不好，股市也是大跌！」郭正亮指出，《金融時報》最近登了一篇文章說，低成本的貨物，中國大陸正在大量被印度跟墨西哥取代。美國進口的低成本的貨物，中國大陸今年會跌破50％。可是又產生另外一個現象，就是中國跟印度跟墨西哥的貿易也大量增加。

郭正亮強調，大概最終出口是印度跟墨西哥，原物料、零組件，中國還是躲在後面，所以中國跟印度貿易在增加，中國跟墨西哥貿易也在增加。可是中國對美國的終端產品，如果是低價的，在減少。

主持人周玉琴問，這也是一種上有政策、下有對策嗎？「這也不是對策啦！就是他真的做不出來，或者是做不出這麼便宜的！」郭正亮直言，所以墨西哥跟印度就照樣還是跟中國進口。iPhone是最明顯的，iPhone印度只有做組裝，電子零組件還是跟中國買的！