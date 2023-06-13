許傑輝深夜發聲明道歉。（摘自許傑輝臉書）

「＃MeToo」風波持續延燒，藝人許傑輝也中箭！有網友11日在臉書粉專「黑特劇場 Hate Theatre」，以「關於我上過最不舒服的表演課，是某演藝圈知名老師的培訓課」為題，揭露10年前上第一堂課，就被表演老師要求分組練習「集體做愛」的配音，還要全班互評講解，「過程那種全班集體極度不舒服想要逃離的空氣氣氛，我至今對於這位老師仍然十分害怕與反感」，作者12日再度發文，直接點出老師就是「許傑輝老師」，而許傑輝也在13日凌晨於臉書發出道歉聲明。

許傑輝在聲明中表示：「看到這篇文章，我感到非常抱歉、自責與反省！回想10年前的表演訓練課程，或許是在某一堂的聲音開發課程中，有著不同情境類型與各式各樣的角色練習。而在數種不同練習當中，其中選用了特殊的角色聲音模擬，公開示範或公開練習令學生感到不舒服以及不適的兩性聲音。 聲音課程上沒有肢體碰觸，僅讓同學們各自發聲，但在選用聲音的層次配音想像與舉例．的確有欠考量，不應該有這樣的演練。這是身為表演指導老師在課程規劃中欠缺思考周全 ，以及當下沒有謹慎注意到的 ，並且之後也沒有這樣的課程内容發生。」

許傑輝說，「在這裡向課堂中的學生，對於他們感受到不舒服或不悅的地方，誠懇鄭重地道歉『對不起』！」

他說自己「一直以來專注開發不同的上課方式與可能性，不僅限於單純的聲音或是角色揣摩等，甚至到特殊的呼吸課、血漿課、溺斃恐懼課、劍道課、翻滾課⋯等多元課程，近年的上課，也僅以實際劇組劇本需求進行表演設計課程為主，經過這次的反應，讓我也有更多的反省與學習，再次誠懇的道歉。

爆料者表示，他思考了很久，甚至也有去私訊當時共同參與同一堂課的同班同學，「問他們還記得嗎，我該不該說出來，後續會造成什麼樣的影響呢？會不會因為我影響老師的形象與後續發展，這又不是我的本意，老師對我來說仍是很認真嚴肅的人，對待表演藝術也很用心鑽研，還是值得欽佩，後面幾個作品跟角色都非常棒，他還是溫柔善良愛家的形象，說出來會不會對他目前的事業、生活和家庭造成衝擊或其他的影響。」而這個掙扎的過程，應該也是最近性騷擾受害者他們在思考的掙扎過程，真的好不容易。幾個同班同學說他們也記得，他們同樣也不舒服，「想想，我是男生，當時我去參加那個表演培訓已經算班上比較有經過科班訓練的，還有另一群完全素人沒有培訓過，更年輕的弟弟妹妹一定更衝擊更大更不舒服」。

他說，其中一個同學鼓勵他可以試試看、可以試著說出來，「他是 ＃許傑輝老師。老師，你的那堂課，我覺得很不舒服。如果可以回到那個當下，我希望我有勇氣可以直接的說跟你說，我不想做這個練習，我覺得在那個班級那個當下完全不適合」。他強調，「老師，現在說出來不是因為我不認同你、不尊敬你了，而是我希望特別是關於親密性愛的戲劇課練習，能夠在大家彼此都有更深的認識信任感而且必要性的狀況之下被細緻的操作。我不知道後面你還有沒有繼續用這樣子的教材教法去指導學生，我也希望這個不舒服的課程感受，就到我現在這裡為止。也希望我這個經驗回溯，現在突然提起的往事不致太過影響你.⋯⋯」

●爆料全文1：

＃黑特劇場HateTheatre11757

關於我上過最不舒服的表演課

是某演藝圈知名老師的培訓課

第一堂課，在大家都還不熟，表演程度也都不一樣（有初學者），甚至年齡有差距，有剛滿18、19歲的小弟弟小妹妹，在有人也表示沒有經驗的狀況下，馬上要大家分組 幾對男男 男女練習“集體做愛”（群交party)的配音，還要全班互評講解。

看過前面一組呈現，老師明顯不大滿意，嚴肅說道發現有同學表現扭捏，太重視少女形象，沒有放開來，可能沒有經驗，但可以想像自己被撫摸被“插入”。雖然講解專業認真，也沒有要求任何肢體碰觸，講解時也建議女同學如果害羞可以自己撫摸自己閉眼加強感受，要他放心表演課「不會有人對他怎麼樣」，閉上眼睛她就看不到別人的眼光。

輪到我們這一組呈現，大家都努力擠出假高潮姿態，呻吟嗯嗯啊啊，也盡量強調過程，女同學們也都很努力，但他還是不滿意，侃侃而談說著做愛有攻受，有進入被進入，攻的那方會出力，受方會受力，攻的那一方並不會一直叫之類的......然後老師示範給我們看，又要男同學照著他的去試著做做看，過程我真的很想鑽進地洞裡面。

在那之前見偶像的心情徹底崩壞，沒有想到螢光幕前形象陽光善良的他，第一堂課帶給我們的是這樣的練習。當時還年輕，菜鳥，一直以為這是自己能力不夠經驗不足，一定是自己哪裡不夠好，才無法達成老師的課堂要求，到最近我才意識到可能不是我或者我們同班同學的問題。

過程那種全班集體極度不舒服想要逃離的空氣氣氛，我至今對於這位老師仍然十分害怕與反感，並不會想再上他的課，就算他鏡頭形象不錯，後來也有很多很好的戲劇作品也一樣，有他的段落，我看到也還是覺得怪怪的。

同班同學，在那次震撼的培訓之後，事後我也不敢主動討論這件事感受，畢竟人家是演藝圈有名的老師，我（們）怎麼可以質疑？但也觀察到，不少許多比我年輕的弟弟妹妹因此放棄表演了...。

說出來，沒有要責怪老師的意思，畢竟有時候真的可能為了某一些戲劇劇本的要求需要去探索有關性愛的話題，但如果真的是基礎的表演培訓的課程，在沒有任何心理建設和心理準備的狀況好好說明之下，請不要這麼做！這陰影影響了我至少這些年...

我只是希望任何導演、老師、前輩，在做任何表演培訓練習的時候都能夠更有意識，設計教材教案時務必再更小心，至少不要讓我們這一班這樣子的經驗再被複製延續下去。

我不曉得這位老師還有沒有在做表演課，我也沒有去搜尋，我也不知道他有沒有再繼續用這一套的訓練方式繼續去指導後面的學生，我希望他不要。

選擇用匿名系統，不指名道姓，我也不希望大家會去捕風捉影，搜尋或者是獵巫，畢竟真的是演藝圈的老師，我怕引起太多的風波，可能上過這個老師的培訓同學應該知道可能也都經歷過，我想跟你們說：“不舒服不是你或是我的問題。” 也不是我們不專業。我希望這一名老師看的到。

●爆料全文2

我是 ＃黑特劇場HateTheatre11757 原po

昨天晚上發文完沒有睡好

謝謝大家的分享跟留言，我都有看到，先謝謝你們。我相信都是善意，但如果之後也有人跟我一樣有類似掙扎於該說與不說狀況的時候，我希望在用字語言上面能有更多的溫柔，因為在這樣的狀況之下說出來，說的「落落長」的回想過程，我也是花了很多時間的心理建設，光是說出來就滿不容易，更何況混亂的腦子裡，當時po出也沒想到說要對「事態」要有什麼幫助，可能我也是來諮詢的，所以當你們有一些關心建議，呈現類似指令說教的時候，我也會感受到一點壓力。但我知道你們沒有那個意思。就希望能夠多一點柔軟多一點溫柔

也才理解最近Metoo事件的那一些受害者到底有多不容易

對於我而言只是一堂課，非常糟糕的不好的課堂經驗，而對於性騷擾受害者而言，那可能是更大的身體言語 碰觸 侵犯 侵略 受的傷害一定更大。回想這些過程身體記憶真的都回來了

為什麼能夠說出這麼多課堂的細節，這堂課這件事我記了10年，而且看到螢光幕前老師出現的時候我都永遠記得。連他說的話我都一字一句記得。

關於留言裡面說道既然是匿名系統

何不就直接講是哪一位老師，我思考了很久，甚至也有去私訊我們當時共同參與同一堂課的同班同學，問說他們還記得嗎，我該不該說出來，後續會造成什麼樣的影響呢？會不會因為我影響老師的形象與後續發展，這又不是我的本意，老師對我來說仍是很認真嚴肅的人，對待表演藝術也很用心鑽研，還是值得欽佩，後面幾個作品跟角色都非常棒，他還是溫柔善良愛家的形象，說出來會不會對他目前的事業、生活和家庭造成衝擊或其他的影響。

這個掙扎的過程，應該也是最近性騷擾受害者他們在思考的掙扎過程，真的好不容易

要說，不說？真的好不容易！

幾個同班同學跟我分享說他們也記得，他們同樣也不舒服。也笑說我記得好久，細節也記得太清楚了吧。想想，我是男生，當時我去參加那個表演培訓已經算班上比較有經過科班訓練的，還有另一群完全素人沒有培訓過，更年輕的弟弟妹妹一定更衝擊更大更不舒服。

其中一個同學鼓勵我說可以試試看

可以試著說出來

他是 ＃許傑輝老師

老師 你的那堂課 我覺得很不舒服

如果可以回到那個當下，我希望我有勇氣可以直接的說跟你說，我不想做這個練習

我覺得在那個班級那個當下完全不適合

老師 現在說出來不是因為我不認同你 不尊敬你了

而是我希望特別是關於親密 性愛的戲劇課練習，能夠在大家彼此都有更深的認識信任感而且必要性的狀況之下被細緻的操作

我不知道後面你還有沒有繼續用這樣子的教材教法去指導學生

我也希望這個不舒服的課程感受，就到我現在這裡為止

也希望我這個經驗回溯，現在突然提起的往事不致太過影響你....

我不知道怎麼做結論，剛剛那一段話我寫寫刪刪斟酌文字段落好久，卻也還是落落長講的好多，抱歉佔用大家的時間，最後還是謝謝黑特劇場這個平台，能夠讓我隔著匿名系統把這件事情勇敢的說出來。

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