烏克蘭國防部官員今天表示，烏克蘭部隊自上週末以來，在反攻行動從俄羅斯軍隊手中奪回烏國東部和南部的7座村莊。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）於通訊軟體Telegram發文指出：「收復了7個定居地。」

她提到，已經奪回烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的羅波科沃（Lobkovo）、列瓦德涅（Levadne）和諾佛達理夫卡（Novodarivka）等村莊。

馬里亞爾還說，烏克蘭軍隊收復了頓內茨克（Donetsk）地區南部的斯托羅熱維（Storozheve），這座村莊靠近昨天奪回的3座村落。

馬里亞爾表示：「重回掌控的領土面積達到90平方公里。」

烏克蘭軍方還提到，在使用西方國家武器發動各界期盼已久的反攻後，烏軍在東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近取得小幅進展。

烏克蘭國防部指出，烏方部隊已向巴赫姆特方向推進「250至700公尺」。（譯者：陳彥鈞）1120613