外界對中共雙航母編隊進程的猜測不斷，加上其造艦速度驚人，中共在亞太地區進行雙航母編隊演訓顯然已為時不遠。此一事實已經成為五角大廈在全球部署上最重大的擔憂，因為這是二次大戰結束以來，美軍首次面對一個具有雙航母編隊的對手，它昭示著美軍70年來獨霸海上的時代已經結束，對美軍及其盟國在戰術上與心理上都必然是一項重大的衝擊。

近幾年來，中國一直以驚人的速度趕造新的大型艦艇，其中最受關注的是正在艤裝的大型航母福建艦。目前已知是它具有直通甲板與電磁彈射功能，排水量8萬噸以上。許多分析都認為，福建艦一旦服役後具備作戰能力，中共必然會在亞太地區以福建艦為主、山東艦或遼寧艦為輔實施雙航母演練，演練的地點也會出現在具有爭議的南海水域與台灣東部靠近日本沖繩海域，五角大廈官員已開始在公許多場合公開表達對於中共雙航母編隊將改變亞太戰略形勢的擔憂。

從山東艦下水之後，中共軍方與媒體早就不斷想像實施雙航母編隊演練的盛況。圖為中國共產黨歷史展覽館展示的雙航母戰鬥群油畫作品。（圖／中國軍網路

令人稍感意外的是，美國國防智庫與軍方媒體仍較未討論到中共新建造的075 型兩棲攻擊艦與航母進行聯合編隊演練，分析人士研判，其中主要原因是因為中共到目前尚未開發出能在兩棲攻擊艦上服役的垂直起降型戰機，因此已服役的幾艘兩棲攻擊艦雖已開始操演，仍未受到足夠的關注。

眾所周知，就海軍艦艇的數字而言，中國海軍艦隊規模比美國海軍更大，雖然數字不一定能轉化海上武力優勢，但考慮到未來不僅是艦艇數量多，造艦技術也持續升級，不得不讓戰略對手感到壓力沉重。畢竟二次大戰盟軍的造艦技術還趕不上軸心國，最後造艦的數量也是獲勝的關鍵之一。

遼寧艦目前正在進行規模較大的改裝，可能還要一年多時間，暫時還無法執勤。（圖／中國軍網路

誠如美國軍事分析人士所稱，中國的航母艦隊不是只有規模擴張的速度，還有造艦技術快速升級。最新型的航母福建艦今年將進行海試 ，其設計與運作與福特號航母類似，採用電磁彈射。有一種說法認為中國的電磁彈射可能模仿了美國的技術，這種已經是現實的問題對美國來說並不可怕，真正令他們擔心的是，到目前仍不知道中國還掌握了哪些美方還不知道的先進軍事技術。

美國航母的電磁發射技術 (EMAL) 可以更平穩與高效能地彈射艦載機，還能大幅減少起飛過程中對機身的壓力與隨之而來的耗損，因此能延長使用壽命與保障艦載機的性能。除了福建艦的本身技術能力外，美軍也感受到中國也在復制美國海軍航母編隊的訓練和戰術。例如，在美國海軍在太平洋地區部署雙航母編隊後，中共也首次部署2艘航母分別進入南海，美軍事媒體分析稱，這種做法讓人很自然地推測下一階段應該就會出現雙航母編隊演練，因為雙航母作戰在現代戰爭中非常重要，它們可以在飛機數量、作戰範圍與戰艦協調上實現更有效的武力投射，如果中國也擁有這種能力，此一能力肯定會影響中美軍事威懾力量的平衡。

福建艦目前仍在艤裝，要形成戰鬥力可能要到2025年。(圖／中國軍網）

從更大的戰略意義上講，共軍快速擴大航母艦隊完全符合北京所宣稱的 2049 年建國一百週年的目標，即成為具有全球主導力量的軍事大國。屆時其軍事力量將不只是覆蓋印太地區，還要投射到全球，與現有的軍事強權美國在全球一爭長短。因此目前中國航母數量雖然遠低於美國海軍的11 艘航母，但共軍艦隊的擴張造速度與技術成長早已引起美軍的嚴重關注。其中也包括在航母上運作各種關鍵武器進展，包括美國正在密切注意的首架隱形艦載機殲-31，以及將來可能會出現的垂直起降戰機，以與美軍的F-35C、F-35B相抗衡。

The @indiannavy showcased its formidable maritime capabilities today with a spectacular display of multi-carrier operations involving seamless integration of two Aircraft Carriers INS Vikramaditya and INS Vikrant.

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中共海軍實現雙航母演訓的話題熱度上升，當然與近日印度海軍高調進行雙航母戰鬥群編隊有關，許多大陸媒體也猜測何時中共才能用國產航母來壓制印度的氣焰。大陸的軍事分析人士認為，目前3艘航母中，福建艦仍在艤裝，遼寧艦在進行改裝，只有一艘山東艦在執勤，這個情況大約要維持1年多。一年多之後，福建艦有可能會服役，但仍無法馬上就能形成戰之力。因此，要實現雙航母編隊演練，至少還得要1、2年時間。

印度國產LCA光輝艦載機在維克蘭特號航母上起降。（圖／中國國防報）

目前中共的2艘航母部署重疊時間較短，與美國航母類似，能有2 艘美國航母同時在印太地區出現的機會不多，就算有這種情況，通常是一艘在印太部署，另一艘則是路過太平洋時順道擺一下姿態，維持雙航母的時間很短。陸媒分析稱，一年多後有可能實現的是山東艦與遼寧艦一前一後進行演習時，中間有交叉的時間可以舉行聯合編隊演練。比較有可能在短期內進行的則是航母與兩棲攻擊艦的聯合編隊，但現階段兩棲攻擊艦缺乏垂直起降戰機，這樣的演練規模較印度的雙航母都還有些距離，恐怕在宣傳效果上會差強人意。