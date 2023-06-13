工作再找就有，但爺爺只有一個。一個主頁只有21支短影音的抖音帳號，近日在大陸爆紅並登上熱搜，因為25歲的帳號主人有別於同年齡女子，只有1則影片不見她的爺爺入鏡，且滿是笑容的她，很難看出曾有中度憂鬱症，而她為了罹癌爺爺放棄高薪工作，帶對方四處旅遊，以及令人鼻酸的過往曝光後，網友們也紛紛湧入祝福。

據《上游新聞》報導，2018年12月剛完成學業的小于，突然收到母親猝死的噩耗，奶奶2個月後也因為心臟病發昏迷不醒，儘管她為了照顧奶奶選擇離家較近的工作，和爺爺輪流照顧，可惜奶奶還是撒手人寰。怎料，小于失去2位至親不到1年，爺爺就得到肺癌，終於讓她無法承受，之後確定罹患中度憂鬱症。

小于放棄高薪工作，帶爺爺在中國大陸各地旅遊。（圖／翻攝自微博）

幸好，爺爺只是早期肺癌，治療後已控制住病情，讓拒絕住院治療的小于逐漸走出精神陰霾。這段最痛苦的日子，讓她學會更珍惜當下，「我5個月大就被外地打工的爸媽送回村裡，給爺爺奶奶照顧，可以說在他倆背上長大」，這也令她回想起爺爺曾說過的周遊全國心願。

小于放棄高薪工作，帶爺爺在中國大陸各地旅遊。（圖／翻攝自微博）

小于內心雖然還是羨慕闖出一片天的同齡好友，也想要衝刺事業，但為了不在未來的日子後悔，選擇在今年3月放下工作，帶爺爺自駕旅遊2個月。祖孫倆沒有特定目標，從湖南一路到浙江、江蘇、上海和安徽旅遊，直到爺爺說想要看遍人民幣上的風景，才鎖定觀光位置。

對於孫女的苦心，爺爺雖然高興喊「一生最幸福時刻」，但也對小于不透露開銷有些微詞，一路上總是想塞錢給她，而在旅遊期間，小于其實接到世界500大企業的工作機會，但最後還是放心不下爺爺，選擇了自由業，同時還是那句老話：「工作再找就有，但爺爺只有這麼一個。」

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