6年盜墓40多座沒被逮，卻因試穿龍袍而遭殃。中國大陸廣西日前破獲大型盜墓集團，逮捕42名犯嫌並搜出165件文物，但讓這些橫行廣西、廣東、江西、安徽、甘肅和貴州的盜墓賊落網的關鍵，卻是其中一名主嫌試穿清代龍袍Po網想吸引買家。

據《光明網》報導，這群晚至清代五爪龍袍，上至漢朝陶簋，幾乎無墓不盜、無物不賣的盜墓團，原本只是5人的盜墓隊，一行人在2005年5月深夜只花3小時，就成功盜墓清同治提督碣石總兵李楊生的母親「一品誥命夫人」劉淑德的墓穴，之後持續在深夜作案，規模也越發龐大。

但不論是檯面上還是黑市，只要持續販賣文物，就有被洩漏的一天，桂林警方2020年10月接獲線報，在當地賓館捕獲「聲稱在地攤買的」唐姓嫌犯，但員警在專家協助下，查出這十多件地攤貨是清朝二品誥命夫人的鳳冠，與清玉腰帶等其他文物。擴大搜索後，每年都有盜墓團成員落網。

成員以近乎賤賣的價格兜售文物。（圖／翻攝自微博）

不過，令員警驚訝又無言的是，這個犯案53起的盜墓團，雖透過網路和訂單化打造出盜賣鏈，但挖出的3件二級文物、15件三級文物與147件一般文物，卻都賤價販售。二級文物龍紋青花將軍罐，只賣了人民幣2萬多（約新台幣8.7萬），明代弘治的三級墓誌銘甚至只賣300元（約新台幣1292元）。若非張姓主嫌穿龍袍兜售，要把盜墓團連根拔起，可能需要更多時間，但龍袍的主人因為墓穴被填，地方政府未挖掘，真實身分仍是謎。

二品誥命夫人的清銀鎏金鳳冠。（圖／翻攝自微博）

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