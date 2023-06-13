四川成都一名女子日前遭到3名醉漢要求陪酒，婉拒後卻被攔對方住不讓她離開，隨後她便打電話向男友求救。沒想到當男友抵達現場後，竟被3人逼至牆角，慘遭圍毆。

根據《巴士的報》報導，四川成都一名王姓女子日前發布多段影片到網路上，並表示日前她在社區外面被3名醉漢攔住，要求陪酒，婉拒後卻被對方攔住不讓她離開，期間對方更不時朝她逼近。隨後她立即打電話給男友求助，而對方聽到後更威脅她「你還敢找人過來？老子今天就在這裡等！」

隨後王女男友抵達現場，與3名醉漢理論，沒想到竟被對方逼到牆角，慘遭圍毆，過程中王女也被對方吐口水。

警方到場後，將雙方帶回警局訊問，而警方也採集王女身上的口水，並將王女男友帶往醫院驗傷。事後警方表示，目前派出所已受理王女提出的報案，公安機關正按相關辦案程序依法辦理、調查和處置當中，不方便透露具體案情。

事情一出也引起網友熱議，紛紛表示「我看他們說喝酒醉根本是藉口吧」、「找男友來的同時應該也要趕快報警才對」、「有點錢而已就不知道天高地厚了，支持嚴懲」、「這個不嚴判以後會更多人受害」。

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