高盛集團下調油價預測 國際油價重挫 09:022023/06/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 即使沙烏地阿拉伯日前宣布減產，高盛集團（Goldman Sachs Group）預估原油供應仍會增加，且在半年內第3度下調油價預測後，國際油價今天呈現重挫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價下跌3.05美元，來到每桶67.12美元。 倫敦北海布倫特原油8月交割價下挫2.95美元，來到每桶71.84美元。 高盛下修油價預測 半年內三度調降 女大生援交3人行被少給錢 竟報警謊稱遭下藥性侵 《時來運轉》歐國聯四強賽開踢運彩開盤你來猜 #高盛集團 #下調 #油價 #預測 #國際油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 許光漢、汪東城、熱狗搭飛機巧遇 私下0互動模樣全被拍 07:142023/06/13 娛樂 勤業眾信：BAPA為跨國集團企業提供三大利多 15:422023/06/12 財經 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200元 14:052023/06/12 財經 建商業務沒買房吐這6字 作家曝背後含意網羨炸 05:002023/06/13 財經 高盛：中國房地產市場未來幾年現L形復甦 12:562023/06/12 財經 遠傳積極參與織3GPP大會 布局國際合作商機 07:282023/06/13 財經 國科會TTA率47家臺灣新創前進歐洲展會 首站倫敦科技周告捷 07:282023/06/13 財經 美國能源部「驚奇」微反應爐準備冷卻測試 全長僅3.6公尺 00:122023/06/13 國際 要求學生練習「集體做愛」配音惹議！許傑輝深夜發聲明道歉 03:182023/06/13 娛樂 共軍干擾蔡英文空中喊話！最新街訪民眾嚇壞：還好沒說這句 00:012023/06/13 政治 《國際產業》漲不動 高盛再下修油價 09:482023/06/12 財經 比心梗還恐怖！他劇烈胸痛透後背 醫：死亡率近5成 06:422023/06/13 健康 平面車位也有雷！苦勸「別買這裡」超後悔：比機械還爛 06:002023/06/13 財經 拜登牙痛進行根管治療 延後會晤北約秘書長 02:482023/06/13 國際 外媒最新爆料「美國制定台灣撤僑計畫」 白宮回應了 07:152023/06/13 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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