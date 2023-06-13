全新歌唱選秀節目《全能歌手》海選6月4日開跑，事後卻有參賽者對於當天表演上台順序、太多知名藝人參賽，以及海選結果不公開抱持疑慮，擔心自己特地前往比賽、註定成為陪跑的犧牲品。近年選秀節目再度興起，內定的狀況也層出不窮，甚至讓勇敢追夢的年輕人打退堂鼓。

韓國Mnet電視台2019年推出選秀節目《PRODUCE X 101》，總決賽選出11名出道組成員組成X1，卻被觀眾抓包1至11名之間，每個名次間的票數差距全是29978張，所有練習生的票數均是「7494.442」的倍數，後續觀眾自組《PRODUCE X 101》真相調查委員會告上法庭，經首爾地方警察廳調查後，證實該節目系列有票數操縱行為，製作人安俊英認罪遭判2年有期徒刑，X1則是解散收場。

《乘風破浪的姐姐》被前員工證實有皇族設定，最後脫穎而出的寧靜（中）正是被點名的一位。（圖／翻攝自百度）

大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》自開播以來內定傳聞不斷，湖南台的前員工馬睿也公開證實節目會有「皇族（內定）選手」，他更點名當時參賽的鍾麗緹、伊能靜、寧靜、阿朵、陳松伶，會有1人成團出道，經過一連串的封閉式訓練和比賽，最終由寧靜C位出道，與萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯、黃齡共組「X-SISTER」。

去年《小明星大跟班》邀請《超級偶像》選手上節目分享選秀秘辛，符瓊音透露如果是人氣旺的選手，製作單位會為了贊助把指定獎品留給對方，保他進前三名；當時在場還在世的的艾成也大膽爆料選手的排名有黑幕：「像張芸京忘詞2次都一直敗部復活回來，復活賽就是為了她而設立的，後來幾屆都沒有。」張芸京則頻頻解釋自己從沒想過會拿冠軍。

艾成爆料《超級偶像》的敗部復活賽，是為了張芸京設立。（圖／中天提供）

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