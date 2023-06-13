林萱瑜近期愛情事業兩得意，她在三立八點檔《天道》中和Gino假結婚還被婆婆況明潔賞巴掌，經典本土劇橋段受到粉絲關注，而戲外，她和男友韓宜邦（Junior）穩定交往，也於2月甜蜜答應對方求婚。上月初，時報周刊CTWANT讀者就在內湖咖啡廳直擊，忙拍八點檔的她抽空和經紀人一起喝咖啡聊天，林萱瑜穿著牛仔套裝、白鞋白襪，揹著名牌小香包，混搭風格展現青春洋溢一面。

相差10歲的Junior和林萱瑜因拍攝《天之驕女》結緣相戀，私下Junior總是稱呼未婚妻「年輕人」，而林萱瑜則笑喊對方是「大叔」，上月5月20日時，Junior就甜蜜分享送林萱瑜到內湖電視台上班的照片，而林萱瑜則發出兩年前剛交往時，兩人一起爬山的合照放閃，雖然這次兩人並沒有一起喝咖啡，不過據悉兩人只要有空都會上演黏TT戲碼，感情好得很。

相比戲外感情甜蜜，林萱瑜在《天道》中為了家族利益和Gino假結婚，更因得知養母被Gino的媽媽況明潔害到不孕，因此提出解除婚約，甚至對戰婆婆遭甩巴掌，命運坎坷但她仍堅持喊：「離婚就離婚！誰希罕。」挑戰各種劇情獲得觀眾一致好評。

忙拍八點檔的林萱瑜抽空和經紀人喝咖啡聊天，期間不時露出甜美笑容。（圖／讀者提供）

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