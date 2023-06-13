紐約大都會近況不佳（31勝35敗），主砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）左手腕扭傷進入傷兵名單，將缺陣3至4周。阿隆索受傷前是國聯全壘打王，累積22轟，大都會的緊急處置是簽下前洋基一壘手渥特（Luke Voit），期盼他多少填補一些長程火力。渥特獲得的只是小聯盟合約，要先前往3A報到。

渥特是2020年縮水球季的美聯全壘打王，出賽56場繳出22轟，是他生涯最輝煌的球季。但他之後的表現乏善可陳，去年被洋基賣給教士，又在季中被教士賣給國民，季末沒有獲得國民續約。今年2月釀酒人以小聯盟合約簽下渥特，結果他跳脫合約，3月與釀酒人再簽大聯盟合約，上陣22場之後，本月初又遭到釀酒人釋出。

這是大都會近來再度簽下前洋基球員來救急，前一位是5月份以小聯盟合約加盟的明星捕手桑契斯（Gary Sanchez），結果桑契斯只打了3場比賽就被大都會指定轉讓，教士隊接收了桑契斯。在教士出賽12場，桑契斯似乎重現昔日的打擊火力，回升到0.256以及0.956攻擊指數。

渥特才32歲卻下滑得很快，本季打擊率0.221，長打率低至悲慘的0.265，大都會要期盼他填補長程火力，被媒體形容是「桑契斯失敗之後的另一次的實驗」。