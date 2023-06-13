遠傳積極布署下一代關鍵技術，由網路暨技術群代理執行副總郭峻杰、網路暨技術群協理汪以仁共同參與經濟部長王美花主持的歡迎會，並積極參與3GPP研討會，與全球指標性科技大廠深度交流，期望共同推動未來資通訊發展，布局國際合作商機。

郭峻杰表示，如何增進5G技術並加速邁向B5G（Beyond 5G）、6G和更高效網路表現發展，協助各產業創造全新價值，是當前重要課題。遠傳創新與永續發展並重，持續優化網路體驗的同時，也降低能源使用，全力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展，展現台灣5G世界級的實力，遠傳同時積極參與MWC（世界行動通訊大會，Mobile World Congress）、3GPP大會等重要國際舞台，持續結盟全球重量級伙伴，擴大國際商機布局。

遠傳積極推動5G進程，超前部署B5G、插旗下一代技術發展，於今年二月下旬率先宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」（MOU）， 雙方深化B5G網路前瞻技術合作，共同探索三大面向，包含5G Advanced網路技術演進、以AI打造智慧節能網路，以及藉由開放「全球網路應用程式介面 （Application Programming Interface, API）」 推升遠傳新經濟成長。目標精進網路效能與用戶體驗，邁向淨零永續發展，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速全球產業創新升級。

此外，5G推展至下一階段B5G、6G的關鍵之一就是「高頻毫米波技術」，遠傳今年也在MWC 2023世界級舞台上展現對先進「高頻毫米波技術」的研究成果。「遠傳5G實驗室」攜手網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學電信工程研究所共同展出「B5G毫米波整合智慧反射板」，這是台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案（5G mmWave Deployment Total Solution），結合多項毫米波技術、國際發明專利，可幫助企業專網或室內人潮熱區（Hotzone／Hotspot）自動化部署，快速提升覆蓋效能，被視為解決深層室內覆蓋棘手問題的明星產品。

未來，遠傳將持續積極布局下一代關鍵技術，致力提供客戶最佳化行動網路部署方案，同時堅定邁向永續發展的重要目標，打造台灣科技服務在國際供應鏈的重要地位。