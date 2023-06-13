中華電信自2006年參與3GPP會議，掌握行動通信技術發展趨勢也提出多篇技術貢獻文件（Contribution），是台灣唯一長期參與3GPP標準組織的電信業者，更對3GPP在台舉辦會議給予最大支持，自2011年爭取到3GPP首次來台舉辦會議，迄今已連續七次支持3GPP在台舉辦會議。

中華電信郭水義董事長11日出席3GPP歡迎晚宴、技術長林榮賜12日陪同經濟部王美花部長出席3GPP大會開幕並接受訪問，對於低軌衛星、節能永續、網路韌性、頻譜及應用服務等6G發展提出觀點與期待。

6月14日也將由中華電信研究院陳瓊璋博士代表台灣電信業者於「次世代通訊技術高峰會」發表專題演講。

除了技術演進以外，在5G、6G的發展過程中，中華電信也看到3GPP有更多跨領域產業夥伴參與，希望網路技術的演進能滿足、甚而驅動更多創新應用服務的發展。中華電信期待台灣有更多不同領域、不同行業的企業參加3GPP標準組織，一同參與推動未來6G的標準技術走向。