行政院政務委員兼國科會主委吳政忠率團一行於6月初，前往美國舊金山參加國科會設立在美國史丹佛大學的臺灣科學與技術中心（Taiwan Science & Technology Hub）所舉辦之首場大型國際研討會（Taiwan S&T Hub Inaugural Conference），及率領產官學研各界組成之臺灣代表團赴波士頓參與全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」（BIO 2023），以強化臺美科研交流，落實科研與產業鏈結。吳政忠隨後旋即前往英國，拜會英國創新科技部（Department for Science, Innovation and Technology, DSIT）進行科技外交，順道親臨倫敦科技週周現場，為臺灣代表團加油打氣。吳政委致詞時強調科技發展的多元性及跨域合作的重要性，期許團隊把握參展機會和國際團隊多多交流，擴大臺灣的科技影響力。

國科會臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA）去年首度參加英國倫敦周即獲各界矚目，今年第二度組團，以AI、食品與健康科技、淨零與數位科技三大領域，共20家新創團隊參展，呈現臺灣新創發展豐沛多元面向。

TTA新創團隊首站赴英，傳來捷報!！共有3家團隊入選倫敦科技周的最終國際發表會( Elevating Founder Challenge )，於6月12日站上焦點舞台，爭取最後榮譽。國際發表會為所有參與倫敦科技周新創團隊，成為全球投資人焦點，創造更多國際商洽機會的最佳舞台。今年我國新創團隊共有3隊入圍總決賽，包括Areix Analytics Limited、鴻辰通訊（ible）以及傳接球實驗數據（Keep Tossing Lab），顯示臺灣科技新創實力，備受國際青睞。

此次入圍的3家公司，產品均緊扣時下健康科技與AI運用。Areix Analytics Limited開發的AI財富管理平台，透過AI分析用戶的收入狀況、消費模式和儲蓄習慣，作出現金流預測，並推算用戶未來5年、10年、30年及50年的資產增長，方便捕捉最新的投資。鴻辰通訊（ible）推出全球最小的穿戴式負離子空氣清淨器，每秒可釋放2百萬個負離子/cm3，濃度約為森林瀑布旁的100倍，減少人們吸入危害身體的PM2.5、花粉與過敏原，切中當前市場對健康科技的重視。傳接球實驗數據（Keep Tossing Lab）透過AI演算與資料加值應用，改善棒壘球使用者運動表現數據追蹤體驗，媒合創新服務模式及產品，降低數據取得及科學化訓練成本，打造突破設備及地域限制的新型態服務，推動臺灣科技新創品牌。

倫敦科技周向來是英國科技與新創的年度重點盛會，對於有意前進歐洲市場的新創團隊，具有高度指標性意義。今年是倫敦科技週十周年，又面臨全球疫情解封、國際新創活動全面復甦活躍榮景，大會以「集結全球科技力量，形塑永續創新未來」為主題，特別根據智慧醫療、淨零科技、數位資安三大重點規劃系列活動，預計今年吸引參展與入場人數將大幅超越往年，更有助於臺灣新創尋求商業合作，加強商機媒合。