雲林縣議員陳芳盈12日控訴遭名嘴朱凱翔性騷擾，在大庭廣眾下連問兩次「我可以和妳打X嗎」，讓各界相當震驚，不少網友則湧入朱的太太、有「最美孕婦」稱號的美女主播吳宇舒臉書為她打氣，說「先把自己和小孩顧好才是最重要的」。

針對陳芳盈的指控，朱凱翔昨（12）日在臉書發文道歉，稱自己無法記起是否有說過遭指控的話，且詢問了同席友人也沒人有印象，但雖然不確定是什麼環節，如果讓對方有如此感受，那他選擇道歉；隨後他也宣布13日的直播節目暫停播出。

事後陳芳盈透過臉書還原始末，指出事情發生在去年1月11日，雖然在場還有另外1男、1女，但兩人當下都無反應，女方甚至直接躲到廁所去，讓陳明白「不會有任何人幫我說話的」；昨日深夜，陳芳盈更因為多日難以成眠、心力交瘁，進到急診室打點滴，接受治療。

整起事件爆發後，不少網友湧入吳宇舒的臉書留言，擔心她在懷孕期間動了胎氣，紛紛加油打氣道「留言看了也不會開心…孕婦最需要的就是開心」、「現在不管發生什麼事情，先把自己和小孩顧好才是最重要的，加油」、「美女主播辛苦了、期待可愛的寶貝出生後，能繼續看妳主播」、「先關臉書吧⋯⋯大家都知道要就事論事，但是總是有垃圾會來找麻煩，希望妳心情平穩」。

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