總統蔡英文9日到高雄空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心慰勞官兵，期間以「VIP」、「我是總統」等代號，與飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，但其間疑傳出解放軍喊話的聲音，讓蔡更一度尷尬地笑了出來。對此，台北市前副市長李永萍指出，蔡英文的心態輕忽，她第一時間尷尬的反應，恐會讓國民未來在面對緊張的兩岸局勢時，更沒有信心。

李永萍昨（12）日在政論節目《少康戰情室》推測，蔡英文當時會笑的原因，第一個是尷尬，因完全沒預期會發生這種狀況；第二，她可能還把這次的狀況當作是一件很好笑的事，想緩解緊張氣氛。

李永萍直言，這次的事件很嚴重，事後空軍雖然解釋，當時的狀況不是被「蓋台」，但蔡英文是三軍統帥，主管國防與外交，結果在第一時間，卻沒因覺得被侵犯而感到憤怒。李永萍並痛批，既然蔡英文知道在拍影片，照理說她當時該大聲地反駁、捍衛國格與尊嚴，結果卻表現得尷尬與不知所措，在當前兩岸與中美關係緊張的情況下，她的行為恐會讓國民對未來更沒信心。

另外，退役少將栗正傑10日在政論節目《中天辣晚報》指出，出現對岸軍隊喊話的情況，空軍應該要嚴厲處分，因為空軍是第一線接敵的戰機，不能隨便開玩笑，既然要戰備通話，就要按照戰備規定來。栗正傑並強調，蔡英文是以總統的身份去做戰備通話，一切就必須要按照戰備規定來。「我們知道總統不懂、也不會，這不能怪總統」。