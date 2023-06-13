名嘴朱學恒日前遭國民黨台北市議員鍾沛君指控強摟、強吻，慘遭各界圍剿，朱學恒昨(12)日則主動向台北地檢署遞狀告發自己。對此，律師呂秋遠直言，只要對法律略有理解的人，都會知道這只是一場「精心設計的戲劇」。呂秋遠強調，除非檢察官認定是強制猥褻，這是非告訴乃論，才會有進入實質審理的議題，否則朱學恒將穩拿不起訴處分。

呂秋遠今(13)日凌晨發文，一開頭便直言，朱學恒究竟想要「告發自己」什麼，大概只有他內心想復出的念頭知道，但只要對法律略有理解的人，都會知道這只是一場精心設計的戲劇。呂秋遠進一步說明，刑事訴訟法雖規定「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發」，但一般告發都是第三人，不會是被告，告訴，是被害人；告發，是第三人；自首，才會是被告，呂秋遠說朱學恒當然可以告發自己，但邏輯上怎麼說都奇怪，比較類似「自首」。

不過朱學恒卻也不符合自首的要件，呂秋遠強調，自首必須在犯罪還沒被發現之前，向檢察官或警方主動陳述全部犯罪，且願意接受法院裁判，但朱學恒的犯罪情節已被全國民眾知道，怎麼會符合自首的要件？

至於為何說朱學恒此舉是一場戲，呂秋遠指出，性騷擾是告訴乃論，鍾沛君並未提告，所以地檢署必須分案，也得詢問鍾沛君願不願意提告，若鍾議員不提告，那就是鍾沛君不提告，不關朱學恒的事；反之，若鍾沛君要提告，已超過半年的告訴期，所以地檢署依法會不起訴。換句話說，除非檢察官認定是強制猥褻，這是非告訴乃論，才會有進入實質審理的議題，否則光是在程序上，朱學恒一定穩穩可以拿到不起訴處分。

呂秋遠說到時候朱學恒可以憑藉台北地檢署的不起訴處分書，大搖大擺說他經過司法認證，沒有性騷擾，也負起一切責任，是檢察官不起訴他，所以又復出了。呂秋遠痛斥，朱學恒先是欺負別人，後是浪費司法資源，只為了成全自己復出，而且還有許多人願意買單，「只能說，無言以對」。

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