面試的穿搭有學問，一名女網友表示，日前穿桃心領抓皺上衣赴約面試，結束後卻被面試官提醒要注意衣著，讓她百思不得其解，認為自己出門前已做足功課，問網友衣著哪裡出問題？貼文上線，網友全搖頭說，因桃心領屬較低胸的衣服，不適合面試。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，日前面試一間顧問公司的行政助理，要離開時，面試官突說，「我知道這是妳第一次面試，但下次面試的穿著要注意。」她當場愣住，急急忙忙地離開。

原PO對這話一直耿耿於懷，自認出門前已做足功課，參考網路面試穿搭建議，才決定以白色桃心領抓皺上衣、黑色牛仔褲，她畫淡妝、背精品包赴約，「我唯一想到比較不適合的應該是精品包的部分，但應該沒有這麼嚴重吧？」

貼文曝光，網友皆認為桃心領屬於較低胸的衣服，建議穿得保守一些，「主管比較保守，胸前不要露太多」、「顧問公司的行政助理，聽起來就是要有專業的形象」、「妳穿那樣是去逛街的吧」、「就超不得體的啊！妳想聽到什麼答案？面試就面試，穿一件領口那麼低的衣服要幹嘛？」

也有人給面試穿搭建議，「我以前經常需要面試人，建議面試不要露胸、上衣請穿有領子的、衣服面料不要太貼身，硬挺點比較好、沒有西裝褲，可以考慮款式比較正式的長裙、中長裙（長度及膝/過膝）、鞋子高跟平跟無所謂，只要非運動的包鞋就好，款式不要太花俏。