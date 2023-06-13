湖人球星詹姆斯（LeBron James）場上的灌籃風采，總是激起場邊觀眾一片讚聲，可惜的是他從未參加灌籃大賽，最近接受《BallySports》訪問，詹姆斯解釋為何沒能在NBA灌籃大賽中亮相，他表示這並不是自己職業生涯的目標。
過去效力熱火時期，身體處在巔峰狀態的詹姆斯時常上演爆扣戲碼，尤其和好兄弟「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的連線更是經典，不過詹姆斯已經來到38歲的年紀，加上本季還受過重傷，可以說正式宣告與灌籃大賽無緣，對球迷來說會是一種遺憾。
最後一次參加灌籃大賽還是遠在高中時期，詹姆斯曾說過如果他真的參賽，他肯定會贏下冠軍，但早在2012年，也就是詹姆斯拿下個人首座NBA總冠軍的賽季，就已經將灌籃大賽排出在自己的目標之外，也因此受到了球迷猛烈批評。
詹姆斯再次解釋不願參加灌籃大賽的原因，「我不認為這是我職業生涯中想完成的事，這並非我的目標，我進入聯盟從來不是為了參加灌籃大賽，入選全明星、成為MVP、贏得年度最佳防守球員、獲得總冠軍，這些都是我的目標，灌籃大賽從來不是，它不會激起我的熱情。」
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