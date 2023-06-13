「安莎通訊社」（ANSA）今日報導，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）今日於米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele hospital）辭世，享壽86歲。國葬將於下週三米蘭當地時間下午3點在米蘭大教堂舉行，由米蘭大主教德爾皮尼（Monsignor Mario Delpini）主持。

貝魯斯柯尼自上周五下午他再次住院，距離上次住院僅3週前，在那次住院6週期間，醫師透露他罹患一種罕見血癌。自2021年以來，他一直患有白血病。今日凌晨病情突然惡化，在家人陪伴下安然辭世。

報導指出，貝魯斯柯尼與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的最後一通電話中，貝魯斯柯尼對梅洛尼說：「我為妳所做的工作和妳做事的方式感到自豪」。梅洛尼說，能被前總理肯定，是讓自己安心的因素，被一個有這麼多經歷的人肯定，這並不容易。她回憶道，「貝魯斯柯尼他經常打電話，同時告訴她工作得很好」。

梅洛尼回憶，貝魯斯柯尼是一名鬥士，他從不害怕捍衛自己的信念，正是這種勇氣和決心使他成為義大利歷史上最有影響力的人之一，在政治、通訊和商業領域上也取得真正的突破，讓她留下深刻印象。

報導指出，義大利總理府基吉宮降半旗以表達對貝魯斯科尼逝世的哀悼，義大利國旗和歐盟旗幟將持續飄揚，直到下週三舉行國葬。參議院與眾議院也紛紛降半旗致哀。

義大利前總理貝魯斯柯尼是一位義大利政治家和企業家，曾四次擔任義大利總理，合計共當了9年總理。1994年他更創立了義大利前進黨（Forza Italia），屬中右翼政黨。

報導指出，教宗方濟各（Pope Francis）已向義大利前總理的家人發送了一封慰問電報，內容表示他衷心地為義大利政治要角的逝去感到哀悼，祈求主為他帶來永恆的平安，並為那些因他離去而哀悼的人祈求衷心的安慰。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在得知前總理逝世的消息後，他悲痛地在貝魯斯柯尼逝世聲明中強調：「他是義大利前進黨的創始人和領導人，長期擔任義大利政治和共和國制度的要角。貝魯斯柯尼是一位偉大的政治領袖，他在我們共和國的歷史上留下了深刻的印象，影響了模範、習俗和語言」。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在貝魯斯柯尼逝世發表談話時表示：「我們有責任像前進黨（Forza Italia）一樣繼續前進，即使我們受傷了。我們將在他的道德和精神指導繼續這樣做，我們將繼續按照他的指示工作」。