一艘從大陸泉州出發的重型帆船，日前以颱風避難為由，未經核准進入澎湖擅停靠亞果遊艇港，申請獲准停靠後，依規定不能上岸的4名大陸籍船員還在海巡署岸巡執法人員公然放水下，上岸爽玩10天9夜後，大陸船長還把側錄岸巡副所長跟著一搭一唱放水教避查的影片放上抖音做成免入台證爽玩澎湖的「教戰守則」放網路公開瘋傳，海委會主委管碧玲氣炸痛斥該名副所長，「他的日常是少一根腦筋嗎？除了拔官、嚴懲外，兩人都還必移送法辦」。

管碧玲昨晚深夜在臉書上PO文表示，「這個天兵嘻嘻哈哈搞笑執法，我怎麼能不怒？三令五申要扛好三安職責，拼命鼓勵、疼惜上萬個辛苦的弟兄，上任以來，我不遺餘力，就是呵護著海巡，偏偏，偶爾就被這種「害群之馬」戳一刀。」

管碧玲說，「6/2他在搞笑開漏洞，萬千弟兄可知道有多忙？那天，大家在風浪中執勤，要顧好廣大的海域，遠遠的顧著，要回報遠方某國數艘避颱航行的船艦、遠方某國海警船、巡護船、驅逐艦，還要看顧著空中的飛機，這都是辛苦辨識的顧著的。然後，東部一個落海者的搜救、北部一個投海者的搜救，前一天，也才忙完查緝一大批羊肉，還有很多很多任務，眾弟兄姊妹的日常是這樣繃緊神經，他的日常是少一根腦筋嗎？除了拔官、嚴懲，我要求：還必須以入出國移民法」74條：未經許可入國罪的幫助犯，移送法辦。非法入境者，也一樣移送法辦。」

而岸巡這名副所長放水事跡曝光後，海巡署雖刻意定調為是不當發言和便宜行事，將其調整為非主管職務，並強調將予以重懲，也會將此作為教案，做好同仁的教育訓練。但事涉相關執法人員違法瀆職，涉犯貪污治罪條例的違背職務圖利罪嫌，還讓國安大門洞開，澎湖地檢署也表重視，正向海巡署和移民署了解及釐清事實，這岸巡上下不成文的放水潛規則，恐怕沒這麼容易善了，還有10年才退伍的副所長恐怕更得面臨牢獄之災。

經瞭解，這艘價值7500萬元的聖克里斯多福籍重型帆船「頓悟時刻號」（AHA MOMENT），從中國泉州出港說要環遊世界，預定前往日本沖繩，但以遭遇瑪佳颱風為由，在5月27日上午未先申請便直接開進澎湖馬公亞果遊艇港避颱，船上5名船員，除1人為美國籍外，包括船長在內其餘4人，皆為中國籍。

只是，依規定中國籍船員無入台證，且未經許可，就算進港避難，也不得上岸，但4名中國籍船員不但上岸爽玩10天9夜，直到6月5日上午8時30分才航離亞果碼頭。事後，中國籍船長還得意的上網分享瘋傳無入台證遊澎湖的畫面，根據影片內容不但有馬公市鬧區逛街，連最遠的澎湖西嶼外垵和大菓葉柱狀玄武岩全都走遍了。

尤其，影片內容第一句就介紹環球旅行第一站是中國台灣省澎湖之外，還把帶隊執法的岸巡馬公商港安檢所林姓副所長與他們的公開對話，教他們怎樣在沒簽證狀況下上岸不被查到，包括直接明說他們一定會離開船上，還提醒他們，我知道你們有離開過，但我點名的時候要到，且自己要小心，不要被抓到就好，最後甚至說會有移民署等單位也會來檢查，但都不會準時到，因為他們都很懶，所以應該幾點以後再離開，簡直把整個公務體系怠惰失職的國安秘密全都露了。還說自己還10年才退伍，領月退後要跟他們一樣這樣享受生活。

據了解，AHA MOMENT未事先申請的原因是5月27、28兩天為週休二日，他們先在澎湖停靠兩天，直到5月29日透過船務代理公司提出申請，航港局始核准自5月31日停泊至6月5日，因此未獲核准前便先上岸爽玩了4天。