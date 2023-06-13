48歲女星陳綺貞外型清秀、歌聲空靈，有「文青女神」的封號，深受許多粉絲喜愛，而她歌唱生涯中的代表作如《魚》、《太陽》、《旅行的意義》，曾6度入圍金曲獎、6張專輯獲選為年度十大專輯唱片，廣受讚譽。豈料，昨(12)日卻被舊愛與工作夥伴指控「雙面人」，女神形象破滅，而她的成為一代女神的演藝之路也被挖出，引起熱議。

陳綺貞在就讀政治大學開始參加民歌比賽，曾獲得第12屆木船民謠歌唱大賽第1名及1998年政大金旋獎冠軍，也會在餐廳駐唱，甚至組成防曬油樂團並擔任主唱，1998年和徐懷鈺、李心潔、吳佩慈組成「少女標本」進軍香港樂壇，個人出版的專輯也獲獎無數，開始展露頭角。

陳綺貞在2003年離開滾石唱片公司，成為獨立音樂人，第四張專輯《華麗的冒險》更入圍第17屆金曲獎最佳專輯、最佳女演唱人，金曲獎最佳編曲，最終獲得最佳專輯製作人、最佳MV導演獎。陳綺貞這時候也累積了許多粉絲，成為年度人氣藝人。

在2006年，陳綺貞加入鍾成虎創立的添翼創越工作室，這之後出版了專輯《太陽》，《魚》、《太陽》、《旅行的意義》等歌曲已經成為她的代表作，舉辦演唱會門票更是場場秒殺。她2019年憑藉歌曲《傷害》入圍第30屆台灣金曲獎最佳作曲人獎，這是她第6度入圍金曲獎。

此外，陳綺貞加入添翼創越工作室時，與老闆鍾成虎相戀長達10年，甚至一度傳出秘婚，豈料2019年兩人宣布早在2017年就已經分手，之後陳綺貞更被拍到介入他人婚姻，如今鍾成虎爆出舊愛黑料，嚇壞不少粉絲。