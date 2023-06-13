一條超長強對流雨帶掃過南部，氣象局長鄭明典今早貼出一張天氣圖指出，台灣尾巴被超長對流雨帶掃到，而被掃到的地方，雨勢就是不一樣！預告雨帶周四將北抬，影響範圍更大。

鄭明典早上在臉書發文，季風氣流跟在谷超颱風殘餘環流後方增強，是一股溫暖潮濕且強勁的氣流，很有效率地輸送大氣中的水氣，而強風軸的北側有風切產生的渦度，有利旋生和加強鋒面結構，從台灣西南方到南方，再延伸到東部海面有強對流發展。台灣南部部分地區受到這條強對流雨帶的影響，被掃到的地方，雨勢就是不一樣。

根據累積雨量圖顯示，今天凌晨0時至早上7時30分，恆春半島的累積雨量整片紅，部分地區還紫爆，累積雨量超過150毫米。

恆春半島的累積雨量整片紅，部分地區還紫爆。(翻攝自氣象局)

有網友問，這條雨帶會不會北抬，鄭明典回答，周四。氣象局也表示，今天滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘迴，周三再南移，周四鋒面逐漸北移，水氣再度增加，尤其中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周五、六鋒面持續影響，各地須留意短延時強降雨發生。