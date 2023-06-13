雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，日月潭雲品溫泉酒店目前持續裝修，並關閉半數客房、將對住客影響程度降到最低。調整升級後的生態裝置藝術、遊憩空間、飯店大廳、瑞士SPA品牌湖景芳療室與奢華行政酒廊等，將分階段於6月底與7月底完工。

而5月來台國際旅客已突破200萬人次，台北君品酒店國際住客逐漸回流。為搶攻國際旅客及暑假國旅商機，君品邀請台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，期間限定進駐雲軒西餐廳自助式早餐打造新賣點，以台式早餐提供給旅客更豐富多元的旅遊體驗。

展望後市，受惠6月底端午4天連假的大量國旅住房需求，日月潭雲品與台北君品的住房率維持穩健表現，目前台北君品國際旅客回流約7成，隨著國際旅遊市場持續復甦，日月潭雲品與台北君品第二季住房成績亦可望提升。

同時，隨著暑假旅遊旺季將近、疫情常態化、邊境解封帶動跨境旅遊市場回溫，雲品旗下擁有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業與委託經營管理事業，看好三大營運項目可望因市場復甦維持強勢營運動能，推升業績同步走揚。

雲品指出，目前受理的委託經營案，包括星級酒店委託經營、宴會事業管理、頂級民宿經營、永續園區營運、豪宅銷售延伸服務管理等，目前共有10處據點，尚有新北烏來烏來紅河谷的頂級民宿經營管理案正積極籌備興建中，將於明年首季加入營運陣容。

同時，看好疫後觀光旅宿、餐飲業復甦，也有許多認同永續、環保與文化藝術經營理念的業主，正與雲品積極洽談委託經營案中，包括北、中、南、東部都有多處案源正在討論提案中，看好「君品Collection」將能持續為雲品擴展更多市占率與品牌能見度。