中華電5月自結合併營收為177.3億元、年增加1.6%；歸屬於母公司業主之淨利為32.4億元，年增加2.6%，EBITDA為72.8億元，年增加0.5%，EPS為0.42元。中華電累計前5月營業收入達890.2億元、達成率101.3%～102.0%；營業淨利為204.1億元、達成率110.0%～112.0%；稅前淨利為206.2億元、達成率111.1%～113.2%；EPS為2.09元、達成率112.1%～114.8%；皆優於財測目標。

中華電表示，截至5月底，包括個人家庭、企客與國際三大事業群累計營收年增率皆為正成長，其中，國際事業群因海外佈局及耕耘有成，5月營收達雙位數成長。整體而言，中華電5月電信核心業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收年增6.4%連續26個月成長；其中，隨著跨境活動持續回溫，國際漫遊營收與去年相較顯著成長，且動能持續增加。行動月租型ARPU(Average Revenue Per User，每用戶平均收入)則年增3.2%，連續26個月上揚。

台灣大5月自結合併營收147.8億元，較去年同期成長5%，EBITDA為29.5億元，營業利益14.8億元，稅後淨利9.7億元，EPS為0.35元。112年自結前五個月合併營收714.8億元，較去年同期成長7%，EBITDA為144.9億元，營業利益71.5億元，稅後淨利為46.4億元，EPS為1.65元。

台灣大5月行動服務營收創108年8月以來新高，年增率近5%。除了5G滲透率持續提升，漫遊收入亦較去年同期成長，帶動智慧型月租用戶ARPU連24個月年成長，達2.3%。加上固網數據及雲端等服務助攻，5月電信服務營收創四年以來新高，逼近41億元，並維持6%的年成長動能。累計前五個月電信營業利益年成長率達4%。

遠傳5月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為73.35億元、26.10億元與8.91億元；與去年同期相較，年成長率分別為5.0%、1.6%與13.2%。EPS為0.27元，達成連續23個月正成長佳績。累計至今年5月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為2.9%、4.3%與18.4%，達到367.9億元、131.77億元與45.47億元；累計EPS為1.4元，上半年財測目標至5月底已累積達成93.4%。