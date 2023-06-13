信紘科表示，5月半導體業客戶設備拉貨、拆移機訂單維持良好需求，穩健提振高科技產業廠務供應系統整合業務動能。而「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可小批量試產及機能水設備驗證及應用推廣持續進行，使綠色製程解決方案業務亦維持穩健動能。

據國際半導體產業協會（SEMI）公布最新全球半導體設備市場報告，2023年首季全球半導體設備出貨金額達268億美元、年增9％，其中美國、台灣、歐洲等地區首季年增率分達50％、42％、19％，皆優於全球整體表現。

信紘科指出，由於台灣地區擁有厚實半導體技術、完整產業聚落，在全球半導體市場扮演重要地位，吸引國際半導體相關大廠相繼投入台灣設廠、擴增產能計畫，有助於創造公司業務良好發展環境。

展望後市，信紘科戮力擴大高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案2大業務規模，並持續優化業務接單結構、精進生產管理效益，增添未來營運獲利能力。目前整體在手訂單維持良好水準，有助營運維持良好成長動能，對第二季維持審慎樂觀看法。