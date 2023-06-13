乾杯公布2023年5月自結合併營收3.9億元，月增8.36％、年增達90.66％，續創同期新高，其中台灣2.83億元，月增達13.41％、年增達近1.19倍，中國大陸1.08億元，雖月減2.95％、但年增達42.82％。累計前5月合併營收19.85億元，年增達48.67％、續創同期新高。

乾杯表示，台灣受惠母親節帶動聚餐需求、疫後消費力道強，配合鍋物品牌行銷方案吸引700筆兌換使用、增加百萬業績助攻，使5月營收表現亮眼。中國大陸事業因疫後觀光、經濟市場復甦緩慢，雖有節慶加持，民眾消費仍屬保守，營收穩定維持疫前8成水準。

而乾杯5月開出主攻家庭客群的新品牌「高木和牛食堂」，首店於台中LaLaport北館開幕20天吸引近8000位來客，繳出近550萬營收佳績、廣受家庭客群好評，成為集團旗下來客、翻桌率最高品牌。

同時，乾杯4月底開幕的「老乾杯」、「黑毛屋」忠泰大直店於5月挹注完整業績貢獻，來客表現持續暢旺，其中黑毛屋大直忠泰店業績更一舉衝上品牌全台分店第二名，強勢營運動能推升營收成長。

展望後市，6月迎接謝師宴、端午連假聚餐商機，乾杯旗下品牌推出各式新菜、行銷活動搶客，「老乾杯」與「黑毛屋本家」新店也將進駐板橋大遠百、自25日展開試營運，可望為成長動能再添強力新兵，上半年營收有望維持高成長動能。