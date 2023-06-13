寶雅國際前5月合併營收87.6億元，較去年同期年增15.7%，截至5月底為止，全國共有326間寶雅、41間寶家。

寶雅複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，期望滿足大台北生活圈居家所需，以POYA雙品牌概念店於「新北永和中山店」亦已開幕，打造出一站式購足旗艦店，寶雅表示，POYA雙品牌概念店主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，全面性滿足各年齡層的生活需求！

寶雅表示，公司將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶陞5月營收1.94億元月增4.68％ 創歷年同期次高
《電機股》東元5月、前5月營收 雙雙年增
《類股》遊戲股5月營收各有消長 智冠年增4％、橘子年減18％
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