寶雅(5904)5月合併營收達17.3億元，月減1.1%、年增26.7%。寶雅總經理陳宗成表示，複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」將持續展店，今年度也計畫推出全新店型「融合式店中店」，以POYA雙品牌概念在寶雅店內有寶家的品牌專門店，全面滿足各年齡層生活需求。