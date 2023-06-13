寶雅國際前5月合併營收87.6億元，較去年同期年增15.7%，截至5月底為止，全國共有326間寶雅、41間寶家。
寶雅複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，期望滿足大台北生活圈居家所需，以POYA雙品牌概念店於「新北永和中山店」亦已開幕，打造出一站式購足旗艦店，寶雅表示，POYA雙品牌概念店主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，全面性滿足各年齡層的生活需求！
寶雅表示，公司將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
寶雅(5904)5月合併營收達17.3億元，月減1.1%、年增26.7%。寶雅總經理陳宗成表示，複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」將持續展店，今年度也計畫推出全新店型「融合式店中店」，以POYA雙品牌概念在寶雅店內有寶家的品牌專門店，全面滿足各年齡層生活需求。
寶雅國際前5月合併營收87.6億元，較去年同期年增15.7%，截至5月底為止，全國共有326間寶雅、41間寶家。
寶雅複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」今年首度進軍雙北，期望滿足大台北生活圈居家所需，以POYA雙品牌概念店於「新北永和中山店」亦已開幕，打造出一站式購足旗艦店，寶雅表示，POYA雙品牌概念店主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，全面性滿足各年齡層的生活需求！
寶雅表示，公司將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
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