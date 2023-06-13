台灣大資訊長蔡祈岩表示，解決詐騙問題，不只要在後端查察，更重要是從源頭管理，台灣大運用研發、營運、資安防護與大數據等天賦，推出「安心Call」，透過隱碼服務，從源頭阻斷詐騙；同時推出「反詐戰警」，運用AI技術，偵測偽冒網頁、APP，偵測準確度高達近100%，今年第一季成功攔阻超過1500筆疑似偽冒網站。

台灣大運用AI技術推出「反詐戰警」服務，全天候偵測偽冒網站與APP，準確度趨近100%，新生長的偽冒網站能於1天內被偵測到，最快數小時內進行阻斷，避免民眾受害。「反詐戰警」今年第一季已協助100多家企業偵測偽冒網站，另有超過40家企業參與測試驗證。「反詐戰警」同步建立「偽冒網站/詐騙訊息全民通報平台」，民眾可透過此平台通報可疑的偽冒網站或疑似詐騙訊息。台灣大提供三個月免費試用「反詐戰警」服務優惠，為企業資安把關。

遠傳friDay購物今年2月已上線物流隱碼服務，積極打造物流配送的資訊安全防線，此機制採用電話隱碼的技術，在商品寄送過程中，物流士使用虛擬門號聯絡客戶，透過電話號碼代碼化，保護客戶個人隱私，同時遮蔽客戶其它個資，有效阻斷個資濫用。為保護用戶不受詐騙電話與簡訊侵擾，遠傳化被動為主動，積極與警政單位共同「打詐」，自2018年推出國內首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，運用高風險領域分析和大數據模型，從行動電話話務中找出疑似詐騙行為的軌跡並進行阻斷，透過AI機器偵測學習，成功讓詐騙電話數量減少近9成，並獲刑事局頒獎表揚。

面對詐騙手法不斷翻新，遠傳持續訓練AI模型因應並建立「詐騙行為特徵資料庫」，使模型偵測準確度更為提高。現今零信任架構(Zero Trust Architecture、ZTA)備受資安圈與全球重視，我國政府也已將導入零信任網路成為既定政策，遠傳建置SIS(Service Intelligence System)服務智能系統，建立資安威脅指標，利用AI及大數據發展主動式偵測防禦機制，全心守護用戶通訊安全。